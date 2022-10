Vincenzo Malinconico, anticipazioni seconda puntata: trama episodi di giovedì 27 ottobre 2022

Ha preso il via da poco, ma la serie tv Vincenzo Malinconico – avvocato d’insuccesso sta già appassionando i telespettatori di Rai 1. Protagonista l’attore napoletano Massimiliano Gallo, che deve fare i conti con una vita sentimentale tormentata, un lavoro ‘precario’ e indagini da portare avanti, tra giallo e commedia. Ma cosa succederà nella prossima puntata che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda giovedì 27 ottobre, in prima serata?

Trama nuovi episodi di Vincenzo Malinconico su Rai 1

La serie, tratta dai romanzi di Diego De Silva, racconta la vita di Vincenzo Malinconico, un avvocato che verrà chiamato d’ufficio a difendere un certo Mimmo ‘O Burzone, squallido macellaio di camorra su cui pende l’accusa di fare a pezzi cadaveri scomodi e smaltirti con nonchalance. Malinconico vorrebbe rifiutarsi, poi convinto dalla figlia di Burzone, Brooke, che gli ricorda la sua Alagia, accetta l’incarico. E inizierà questa sua avventura nei meandri della camorra, tra commedia e giallo. Brooke, però, verrà assassinata senza motivo: cosa è successo? Tutto parte da qui. E il giallo si infittisce.

Dove vedere le repliche

Tutti gli episodi di Vincenzo Malinconico, che saranno 8, si potranno seguire in tv, ogni giovedì, ma anche in replica e in streaming sul portale Rai Play.