Vincenzo Malinconico avvocato d’insuccesso 2 si farà? Anticipazioni seconda stagione

Ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori la serie tv Vincenzo Malinconico avvocato d’insuccesso, che ha visto come protagonista l’attore Massimiliano Gallo. Quattro puntate, l’ultima questa sera, che hanno appassionato il pubblico. Lo stesso che ora ha una sola domanda: visto il successo, anche e soprattutto in termini di ascolti, ci sarà la seconda stagione? Cosa deciderà di fare l’azienda?

Cosa sappiamo sulla seconda (ed eventuale) stagione di Vincenzo Malinconico

Vincenzo Malinconico – avvocato d’insuccesso è una serie tv tratta dai romanzi di Diego De Silva e ambientata nella meravigliosa Salerno. Tra aule di tribunali, amori particolari e un legale un po’ goffo. Lo scrittore ai microfoni di Uno Mattina in famiglia ha raccontato: “Quando quello che hai scritto diventa corpo, parole, gesti, c’è sempre una forma di spiazzamento e di emozione. Sono stato molto presente sul set con Massimiliano Gallo ed è stato un lavoro molto appassionante. Come autore devo dire che mi sento molto fortunato: non è facile trovare una corrispondenza del genere tra il personaggio della fiction e ciò che si è scritto”.

Al momento non abbiamo molte informazioni, ma una seconda stagione pare quasi certa. Visto il successo e i complimenti arrivati da ogni dove.

Quando uscirà

“Siamo già al lavoro per una seconda stagione, i risultati sono incoraggianti” – avrebbe detto lo scrittore. Al momento, però, è ancora troppo presto per dire quando inizieranno le riprese e quando andrà in onda la seconda parte di Vincenzo Malinconico. In attesa di capire cosa succederà, non ci resta che seguire l’ultima puntata e rivedere tutto in replica sul portale Rai Play.