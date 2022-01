Vincitore Sanremo 2022: chi vince il Festival, i pronostici dei bookmaker, favoriti, quote e sondaggi

Sembrava così lontano, ma ora manca sempre meno al debutto del Festival di Sanremo 2022, la kermesse musicale amata dagli italiani e ora giunta alla sua imperdibile 72esima stagione. Direttamente dal palco dell’Ariston, alla conduzione ci sarà per la terza volta consecutiva Amadeus e in ogni serata, ben cinque (compresa quella della finale), si alterneranno sì i big che partecipano, ma anche grandi ospiti. Dai Maneskin, che hanno trionfato lo scorso anno, a Laura Pausini, per non parlare poi di Checco Zalone, Cesare Cremonini, i Meduza.

Quando inizia il Festival di Sanremo 2022?

Il Festival di Sanremo 2022 prenderà il via martedì 1 febbraio e terrà compagnia al pubblico fino al 5, sabato e giorno della finale. Chi dei ‘big’ in gara vincerà e trionferà? Non ci resta che aspettare perché tra qualche giorno avremo modo di ascoltare i brani e di farci un’idea, almeno provvisoria!

Chi vince il Festival di Sanremo 2022? Le scommesse e i favoriti

Stando alla classifica del sito di scommesse online Sisal Matchpoint i vincitori dovrebbero essere Mahmood e Blanco, una coppia ‘inedita’ che salirà sul palco dell’Ariston con il brano ‘Brividi’. I due sembrerebbero essere seguiti da Elisa, già vincitrice nel 2001 con Luce e da La Rappresentante di Lista con il brano ‘Ciao Ciao’, a pari merito con San Giovanni (Farfalle) ed Emma (Ogni volta è così). A chiudere la classifica ci sarebbe Iva Zanicchi. Sarà davvero così? Si tratta solo di pronostici, di prime scommesse, martedì sentiremo le canzoni dei primi big in gara e forse ci faremo una prima idea. Chissà se qualcosa cambierà!