Vinicio Marchioni: chi è, età, carriera, film, chi è la moglie, altezza, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attore Vinicio Marchioni, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata.

Dagli esordi al debutto di Vinicio Marchioni

Vinicio Marchioni è nato a Roma il 10 agosto del 1975. Romano di origini calabresi (la madre è originaria di Torre Melissa, in provincia di Crotone), Vinicio si è diplomato come attore nel 2000 presso la Libera Accademia dello Spettacolo di Roma e ha debuttato nel 1995 in teatro. Vinicio, però, è diventato celebre per la sua partecipazione, nel ruolo de Il Freddo, nella serie televisiva Romanzo Criminale (2008-2010), ispirata alla storia vera della Banda della Magliana. Sempre nel 2008 ha avuto una piccola esperienza come conduttore televisivo.

Il successo al cinema

Nel 2009 Vinicio ha debuttato sul grande schermo con Feisbum il film, poi da protagonista ha girato 20 sigarette. Nel 2010, invece, ha partecipato al videoclip Gli spietati e nel 2011, proprio per la sua interpretazione in 20 sigarette, ha ottenuto una candidatura come miglior attore protagonista ai David di Donatello 2011.

Chi è la moglie Milena Mancini, vita privata

Vinicio Marchioni è sposato con Milena Mancini. I due sono convolati a nozze il 24 settembre del 2011 nella chiesa di Santa Maria da Cascia a Roma. Nel 2011 la coppia ha messo al mondo il loro primo figlio e nel 2012 è nato il secondogenito, Marcello.

Le curiosità sull’attore

Vinicio è proprietario di un ristorante a Roma chiamato “Casa” che gestisce con il fratello minore Massimo.

Vinicio ha dichiarato di essere affetto da una lieve forma di balbuzie.

Nell’ottobre 2018 Vinicio si è iscritto al corso di laurea in Beni culturali presso l’Università di Roma Tor Vergata.

Instagram: Vinicio Marchioni punta sui social

Vinicio Marchioni ha un profilo Instagram e con l’account @vinicio_marchioni vanta 160 mila followers.