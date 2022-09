Viola come il mare, chi è l’attore Tommaso Basili che interpreta Domenico Parisi: età, carriera, fidanzata e Instagram

Dopo mesi di attesa, finalmente il giorno è quasi arrivato: il 30 settembre su Canale 5 prenderà il via Viola come il mare, la nuova serie tv che vede come protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, l’attore turco che in Italia sta collezionando un successo dopo l’altro. Tra gli attori, però, anche Tommaso Basili, che interpreterà Domenico Parisi.

Dagli esordi al debutto di Tommaso Basili

Tommaso Basili, ha 40 anni, è nato a Tempo Pausania, in Sardegna, nel 1982 ed è un attore, volto noto del piccolo schermo. Ha trascorso la sua infanzia in Sardegna, ma anche a Milano e sul lago di Como, poi ha completato gli studi tra la Svizzera e gli Stati Uniti, prima di laurearsi in Spagna. Dopo quella laurea, quindi, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione: ha frequentato il Michael Rodgers Acting Studio, si è diplomato nel 2016 e ha completato i suoi studi a New York. Il debutto, però, è arrivato nel 1993 in una fiction.

Tommaso ha recitato nella serie L’impero ottomano, l’unico italiano nel cast e ha interpretato l’imperatore Costantino.

Il successo a Il Paradiso delle Signore (e non solo)

Dal 2020 l’attore interpreta Ennio Palazzi nella serie tv di successo di Rai 1, il Paradiso delle Signore, che va in onda ogni giorno intorno alle 16. Tommaso Basili, poi, ha recitato in altre serie tv, ecco quali:

L’Isola di Pietro

La strada di casa 2

Doc nelle tue mani

Che Dio ci aiuti 6

Diavoli 2

Petra

E ora è pronto per Viola come il mare.

Chi è la fidanzata, vita privata

L’attore da anni è fidanzato con Didi Anderson, anche lei attrice. In un’intervista a L’Unione Sarda aveva detto: “Sono felicemente fidanzato da quattro anni. La mia compagna è di origini romene naturalizzata inglese. Anche lei è attrice, lavora soprattutto in Inghilterra”.

Instagram: Tommaso Basili punta sui social

Su Instagram l’attore con l’account @tommasobasili vanta oltre 5 mila followers.