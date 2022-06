Vip senza trucco, come sono al naturale le star: Elodie, Ilary Blasi, Chiara Ferragni e tante altre

Chi vive nel mondo dello spettacolo deve essere sempre in forma, apparire in un certo modo e dare peso all’estetica. Questo porta, oltre che particolare stress nelle star, anche un esempio distorto ai fan. Alcuni infatti sono convinti che ciò che si vede sui social sia reale e che i difetti delle “persone comuni” appartengano solo ed esclusivamente a una fetta di persone. Ma questo non è così.

Vip senza trucco: foto

Da un po’ di tempo, ancora se solo una piccola parte, le vip stanno cercando di condividere contenuti reali, positivi, cercando di mandare un messaggio: “siamo tutte uguali, ognuna con i propri difetti”. Ma spesso questa cosa si dimentica Dietro una foto c’è tantissimo lavoro. Make up, luci, ritocchi, tantissime persone dietro un solo scatto che noi vediamo scorrendo lo smartphone, tutti i giorni. Vediamo però quanto alcune delle nostre star preferite sono belle anche senza trucco!