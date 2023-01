Vito di uomini e donne, chi è il corteggiatore di Lavinia: età, lavoro e vita privata

Uomini e Donne. Anche oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, è andata in onda un’altra puntata del dating show più amato del pomeriggio di Canale 5. Al centro dello studio sia i protagonisti del trono over, sia quelli del trono classico, che sono davvero molto vicini alla scelta finale.

Chi è Vito di Uomini e Donne

Vito è un corteggiatore che fa parte del trono Over del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, il dating show che va in onda tutti i giorni a partire dalle 14.45. Vito è da poco nel gruppo di cavalieri, e non si è fatto molto notare in queste ultime settimane di sua presenza nello studio. Oggi, però, è il giorno in cui deve essere presente al centro dello studio, insieme a Lavinia, con la quale stava intraprendendo un percorso di conoscenza. Oggi in puntata, i due sono andati al centro dello studio, e Lavinia ha fatto il grande passo avanti: ha deciso di dichiararsi davanti a Vito, esternando il fatto che il suo è un coinvolgimento molto forte, che ci sono dei sentimenti in ballo. Ma pare che dalla parte di Vito non sia lo stesso: anzi, il cavaliere è sembrato molto in difficoltà davanti a questa forte esternazione di sentimenti. Infatti, alla fine, la cosa non si è chiusa benissimo, e così entrambi sono ritornati nelle rispettive postazioni, con un senso di leggero malessere. Lavinia, intanto, aveva anche abbandonato la sua relazione con Alessio.