Vittorio Feltri si racconta: ‘Mia moglie è morta di parto, mi sono ritrovato solo con due gemelline’

Un’ intervista a cuore aperto quella rilasciata da Vittorio Feltri al Corriere della Sera. Dall’infanzia, con la morte del padre avvenuta quando aveva solamente sei anni, al parto gemellare dove sua moglie perse la vita fino al racconto della propria carriera professionale. Un insieme di ricordi che ha segnato le tappe più importanti della vita dell’uomo.

Leggi anche: Vittorio Feltri: chi è, età, carriera, curiosità e vita privata del giornalista ospite a Live-Non è la D’Urso

Il racconto di Vittorio Feltri

Un’ intervista a cuore aperto quella rilasciata da Vittorio Feltri nella quale il giornalista ha raccontato le esperienze più significative della propria vita. Uno dei primissimi ricordi dell’uomo è stata la morte del padre, 43enne, avvenuta quando Feltri aveva solamente sei anni. La madre a quel tempo vendeva la pasta Combattenti e successivamente anche Feltri iniziò a lavorare come fattorino: ‘consegnavo chincaglieria, cristalleria, ceramiche’. Fece poi il vetrinista e la domenica sera invece arrotondava al piano bar Don Rodrigo di Lecco.

Il lavoro e l’amore

Com’è noto Feltri collaborò a lungo con l’Eco di Bergamo ottenendo poi anche un incarico alla Notte di Nino Nutrizio e le soddisfazioni professionali non tardarono ad arrivare. Ma non solo lavoro. Nell’intervista c’è spazio anche per i sentimenti. Innamorato di Maria Luisa la giovane rimase subito incinta e il loro fu un matrimonio riparatore. Emblematico il racconto del giornalista: ‘Vado emozionato in ospedale e dal reparto maternità esce un’infermiera con due fagottini. “Oh che belle bambine, qual è la mia? Tutte e due rispose l’infermiera”. Molto lo stupore dell’uomo: ‘Stavo per svenire. Mi fecero una misteriosa iniezione e passai dall’euforia alla gioia. Ma la disperazione tornò in fretta.

La tragica morte della moglie e la nuova compagna

L’allora moglie di Vittoria Feltri morì infatti di parto a soli vent’anni: ‘Mia moglie morì per le conseguenze del parto. Cosa potevo fare con due neonate? Le portai al brefotrofio. Mi guardai attorno c’erano molte impiegate. Scegli quella con le gambe più belle, la corteggiai e la sposai. Ha fatto da madre alla bambine, le sarò grato per sempre’, dichiara Feltri in un inedito racconto di famiglia.