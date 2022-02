Vittorio Matteucci: chi è, età, carriera, canzoni, spettacoli, teatro, vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Vittorio Matteucci, ma conosciamolo meglio!

Vittorio Matteucci: chi è, età, carriera e canzoni

Vittorio Matteucci è nato a Livorno il 27 maggio del 1963 ed è un noto cantante e attore. A 3 anni ha iniziato ad amare la musica, a 8 anni si è trasferito a Padova dove ha cominciato a cantare con il Coro Tre Pini. Dopo anni di gavetta, ha iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico accompagnando le esibizioni di Umberto Smaila, poi è approdato in televisione come vocalist in programmi come Buona domenica, Ciao Mara e Maurizio Costanzo Show. Ha composto oltre 150 canzoni ed è molto attivo anche in teatro, sua altra grande passione.