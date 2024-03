Viva Rai2, Fiorello svela chi potrebbe condurre Sanremo 2025: in passato è stata protagonista

È un vero e proprio scoop quello lanciato questa mattina da Fiorello nel corso della trasmissione Viva Rai2. Il mattatore siciliano, reduce dal successo della 74esima edizione del Festival di Sanremo, che lo ha visto protagonista in più di un’occasione con il padrone di casa, Amadeus, ha lanciato il nome di quello che potrebbe essere il successore.

A dire la verità, si tratta di una conduttrice che ha già calcato quel palco, seppur sotto altre vesti. Scopriamo di chi si tratta.

Lo scoop di Fiorello per Sanremo 2025

Poche settimane fa si chiudeva la 74esima edizione del Festival di Sanremo, magistralmente guidata da Amadeus, che per il quinto anno consecutivo ha fatto registrare numeri da record. Ad accompagnarlo sul palco più famoso d’Italia diversi personaggi del mondo dello spettacolo, dalla comica Teresa Mannino a Lorella Cuccarini, passando per il mattatore per eccellenza, Rosario Fiorello, che in più di un’occasione ha calcato il palcoscenico con la padronanza scenica e la verve che tutti abbiamo imparato ad apprezzare.

Chi condurrà Sanremo 2025: l’indiscrezione a Viva Rai2

Proprio stamattina, nel corso della trasmissione Viva Rai2, che Fiorello conduce insieme a Biggio, è stata lanciata una vera e propria bomba su quello che potrebbe essere il successore di Amadeus, che ha già annunciato di volersi fermare per dedicarsi alla famiglia e ai suoi affetti.

Il mattatore siciliano ha fatto il nome di una donna che su quel palco è già salita, dimostrando grandi capacità comunicative. Da poco diventata nonna del piccolo Cesare, nel curriculum vanta conduzioni e programmi di successo, uno di ritorno proprio questa sera su Canale 5 per la seconda edizione.

Avete capito di chi stiamo parlando? Si tratta di Michelle Hunziker, la bionda svizzera che ha rubato il cuore degli italiani e che è entrata nella rosa dei tre papabili conduttori della kermesse canora. “Potrebbe essere una prossima Rai, potrebbe tornare per Sanremo. L’ha già fatto e lo rifarebbe volentieri. Dunque ci sono già tre volentieri: la Hunziker, Cattelan e Gigi D’Alessio“ ha detto Fiorello in diretta.

Insomma, il nome della Hunziker potrebbe davvero tornare all’Ariston, questa volta in veste di conduttrice. Nonostante manchino ancora molti mesi per Sanremo 2025, gli scoop e le indiscrezioni si stanno già rincorrendo. Come si dice in questi casi: chi vivrà, vedrà. Per ora, nessuno dei tre menzionati come possibili successori del conduttore dei record ha confermato né declinato eventuali offerte.