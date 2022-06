Volo dell’Angelo per Angelina Jolie: la star a Rocca Massima fa il bis del lancio nel vuoto

Le è piaciuto talmente tanto da voler fare il bis. Angelina Jolie, in Italia per girare il film tratto dal romanzo di Alessandro Baricco “Senza sangue”, oggi è arrivata a sorpresa a Rocca Massima.

Accompagnata da ben 12 guardie del corpo, la diva hollywoodiana si è presentata per fare il “Volo dell’Angelo”. Stupore tra i presenti, primi tra tutti i gestori del bar Volo, che hanno pubblicato la foto dell’attrice. “Ha fatto un volo a Rocca Massima, chi sarà???”, hanno scritto nel post nella pagina del locale.

Angelina Jolie in “Volo”

Tanti i commenti entusiasti per la presenza della bella Angelina, ma l’entusiasmo era ancora maggiore lì, sui Monti Lepini. Angelina, dopo aver indossato l’imbracatura, si è lanciata per affrontare quella che è una delle delle zip-line più lunga e veloce del mondo, visto che arriva addirittura a 172 chilometri orari nel suo punto più veloce. Angelina, al termine del primo “giro”, ha voluto ripetere l’esperienza, per nulla spaventata. E, alla fine, ha fatto la foto di rito.

Che si aggiunge a quella dei tanti vip che hanno già provato l’ebbrezza di questo speciale volo, come Ilary Blasi lo scorso anno e tanti altri ancora.