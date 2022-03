Vostro Onore 2, si farà la seconda stagione? Anticipazioni e spoiler

Ha tenuto incollati al televisore migliaia e migliaia di telespettatori, ha appassionato tutti e ora che sta per giungere al capolinea i fan hanno una sola domanda: si farà la seconda stagione? Stiamo parlando della serie tv di successo di Rai 1, Vostro Onore, il legal thriller che ha visto come protagonista l’attore Stefano Accorsi nei panni del giudice ligio (ma non troppo) Vittorio Pagani.

Ci sarà la seconda stagione di Vostro Onore su Rai 1?

Stefano Accorsi, intervistato da Tele Sette e come riporta il sito Televisionando, ha affermato che ci sarebbero dei piani ben precisi per far proseguire la storia, che sembra avere un finale aperto proprio come nell’originale serie tv israeliana. Al momento non c’è nessuna certezza, non c’è una data ufficiale: bisogna solo aspettare! E magari perché no? Sperare di rivedere il prima possibile il giudice Vittorio Pagani in tv, in prima serata su Rai 1!

Come finisce la serie: le anticipazioni dell’ultima puntata

In attesa di capire se si farà o meno la seconda stagione, cerchiamo di capire cosa succederà nell’ultima puntata di lunedì 21 marzo. Matteo, trattenuto da Danti, Sara e Orlando, riesce a giustificare la sua presenza in ospedale e nella stanza di Diego Silva. Sara, però, comincia a sospettare di lui e del padre, mentre Vittorio riesce a mettere in cattiva luce i suoi contatti con Miguel, che viene interrogati da Danti e Orlando con dei risultati poco soddisfacenti. Nel frattempo, Vittorio consegna Salvatore, in condizioni disperate, alla moglie Maddalena, che lo recupera e corre in ospedale. A quel punto, padre e figlio sentono di non avere altre vie di fuga e decidono di scappare all’estero. In commissariato Danti e Orlando interrogano Maddalena, che continua a coprire il giudice. Matteo, però, decide di presentarsi negli uffici di Polizia con la nonna Anita: Vittorio chiede spiegazioni, il figlio gli racconta la verità. Ma lui ha una decisione da prendere: diventare o meno presidente del Tribunale.