Vostro Onore, anticipazioni ultima puntata 21 marzo 2022: trama episodi, repliche

Prima il debutto, poi il successo settimana dopo settimana. Stiamo parlando di Vostro Onore, la fiction con Stefano Accorsi protagonista, che sta per giungere al capolinea: sì, perché lunedì 21 marzo andrà in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, l’ultima e imperdibile puntata. Come si concluderà? Vittorio Pagani getterà la spugna e racconterà tutta la verità?

Ultimi episodi di Vostro Onore

Nel primo episodio dell’ultima puntata Matteo, per l’ennesima volta, si caccerà nei guai. Chiara è in ospedale, lui va a trovarla e si avvicina al letto dove si trova Diego Silva, il ragazzo che ha investito con l’auto della mamma. Sara, intanto, comincia ad avere dei sospetti sul ragazzo e sul padre, il giudice Vittorio. La situazione si fa sempre più complicata, i due non riescono a trovare via di fuga: decideranno, così, di scappare all’estero e di far perdere le proprie tracce.

Nel secondo episodio, invece, Danti e Orlandi in commissariato interrogheranno Maddalena, che continuerà a coprire Vittorio. Intanto, Matteo si presenterà con la nonna Anna in commissariato e Vittorio cercherà di capire il perché. Il figlio, quindi, tradirà il padre, confesserà tutta la verità, mentre Vittorio si troverà a fare i conti con una decisione: diventare o meno nuovo Presidente del Tribunale.

Si farà la seconda stagione?

La fiction con Stefano Accorsi, un legal drama, ha appassionato milioni di telespettatori, gli stessi che ora si domandano se si farà o meno la seconda stagione. Al momento tutto tace, non c’è nessuna ufficialità, ma visto i numeri così alti è probabile che ci sia un seguito: non ci resta che aspettare e capire!

Repliche

Le repliche di tutti gli episodi, lo ricordiamo, sono disponibili sulla piattaforma Rai Play. Intanto l’appuntamento con l’ultima puntata è per lunedì 21 marzo, sempre in prima serata su Rai 1, subito dopo i Soliti Ignoti di Amadeus.