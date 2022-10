Walter di Uomini e Donne, chi è il corteggiatore di Laura: età, lavoro, vita privata

Ci siamo, torna puntuale come sempre l’appuntamento con Maria De Filippi, il dating show più amato di sempre! Anche oggi a partire dalle 14.45 su Canale 5 saranno numerose le storie di tronisti e corteggiatori che si intrecceranno regalando ai telespettatori un crescendo di emozioni. Quest’oggi in studio è sceso per Laura un nuovo corteggiatore. Si chiama Walter, ecco cosa sappiamo su di lui!

Chi è Walter: il nuovo corteggiatore di Laura

Oggi al centro dello studio, per Laura, c’è un nuovo corteggiatore! Si chiama Walter e sembra proprio intenzionato a conoscere seriamente la donna. Pensionato, l’uomo è di Brescia ed ha una grande passione per le bici. Separato da diversi anni , Walter ha un figlio ormai adulto. Il pensionato ha intenzione di conoscere seriamente la signora Laura; di lei apprezza il particolare la premura, gli atteggiamenti gentili nonché il fatto che siano geograficamente vicini così da poter provare a costruire qualcosa insieme. Come andrà la conoscenza tra i due?