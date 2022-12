Will a Sanremo Giovani 2023: chi è, età, canzoni, vita privata, Instagram, testo e video de Le cose più importanti

William Busetti, in arte Will e classe 1999, nasce a Vittorio Veneto e dopo l’adolescenza trascorsa a Soligo ora è arrivato tra i finalisti di Sanremo Giovani. Il cantante, infatti, sarà tra coloro che disputeranno la finalissima il prossimi 16 dicembre al Teatro del Casinò di Sanremo. Li porterà il suo brano Le cose più importanti mentre tutti i suoi altri brani, incluso il suo nuovo singolo Più forte di me, sono disponibili su tutte le principali piattaforme. Inoltre, Will sta per partire con un tour in giro per l’Italia per farsi conoscere nell’attesa della finale di Sanremo Giovani.

Il cantante Will a Sanremo Giovani

Will ha iniziato a dedicarsi totalmente alla musica dalla fine del liceo, nel 2019 poi pubblica i suoi primi brani su YouTube e, spinto dai risultati positivi dei suoi primi progetti, si convince che la sua musica può diventare più che una passione. Nel 2020 ha partecipato alle audition di X Factor arrivando a cantare anche davanti ai giudici in prima serata. Il brano che vi aveva portato, Estate, ha successivamente superato i 30 milioni di stream totali solo su Spotify e gli ha permesso di conquistare la cover della playlist “Generazione Z” dedicata alle giovani promesse della musica italiana.

Will è quindi finalmente pronto ad iniziare il suo primo tour personale per farsi conoscere e incontrare i fan. Ecco le sue parole: “Sono felicissimo finalmente di incontrare il pubblico e suonare dal vivo. Sto preparando un live con band dal vivo, ci tengo che a parlare siano la musica e le emozioni”. Ed ha aggiunto poi: “Spero di instaurare un dialogo con il mio pubblico. Sono stati anni intensi e non vedo l’ora di far sentire la mia voce per ricambiare tutto l’affetto di coloro che mi hanno sempre sostenuto fin qui”.

La vita privata

William Busetti, in arte Will, è uno degli artisti in voga e di tendenza del 2020 e del 2021. Sulla sua vita privata conosciamo ancora molto poco. Sappiamo che ha partecipato, seppur per poco a X Factor 2020. Poi ha pubblicato il singolo “Estate”. Il video ufficiale su YouTube ottenne ottimi numeri, ma su TikTok il brano è diventato virale con quasi 10mila riproduzioni.

Testo de Le cose più importanti

Indietro nel tempo, oh

qui come si torna

due stelle nel cielo che

diventava rosa

mi servirebbe un tuo consiglio

ma non ci sei più

di quelli che mi davi tu

rimango da solo e

ti chiedo perdono se

ti tengo stretto e non ti lascio andare

vorrei sapere come amarmi

come hai fatto tu

come hai fatto tu

Ma ti ricordi le vacanze

ma ti ricordi le onde più alte del mondo

ti volevo dire tutto quello che pensavo

e non ce la facevo mai

perché pensavo che ci fosse il tempo

perché pensavo un giorno avrò il coraggio

invece poi ho imparato che non si rimandano mai

le cose più importanti

Dimmi che non farai tardi

e che torni almeno per cena

mi hai lasciato solo sigaretta

e il silenzio di stasera

vorrei poter riuscire ad essere come eri tu

bella come sei tu

E dimmi che te lo ricordi

di come bruciava la sabbia

e consuma la rabbia

che alla fine poi niente ci cambia

e le canzoni che cantavi non le sento più

io non le sento più

Ma ti ricordi le vacanze

ma ti ricordi le onde più alte del mondo

ti volevo dire tutto quello che pensavo

e non ce la facevo mai

perché pensavo che ci fosse il tempo

perché pensavo un giorno avrò il coraggio

invece poi ho imparato che non si rimandano mai

le cose più importanti

E piange pure il cielo

non sai cosa darei per stare un po’ con te

farti sorridere di nuovo

e piange pure il cielo

non sai cosa darei per stare un po’ con te

e farti sorridere di nuovo

Ma ti ricordi le vacanze

ma ti ricordi le onde più alte del mondo

Ma ti ricordi le vacanze

ma ti ricordi le onde più alte del mondo

ti volevo dire tutto quello che pensavo

e non ce la facevo mai

perché pensavo che ci fosse il tempo

perché pensavo un giorno avrò il coraggio

invece poi ho imparato che non si rimandano mai

le cose più importanti

Instagram

Al profilo @will_buse, possiamo trovare l’account ufficiale del cantante italiano Will. Attualmente, è seguito da 35.1 K di followers. Nel proprio profilo, pubblica autoscatti, foto da modello e fotografie legate alla sua attività musicale.