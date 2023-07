Wimbledon 2023: date, tabellone, dove vederlo e chi sono gli italiani

Si sta per svolgere il torneo tennistico più famoso del mondo, ovvero il Wimbledon 2023. I migliori tennisti del mondo saranno in gara all’interno della competizione, che vedrà protagonisti anche molteplici atleti italiani. Si partirà lunedì 3 luglio 2023, con i match che daranno l’inizio alla manifestazione valevoli per il tabellone maschile e quello della competizione femminile.

Verso il torneo di Wimbledon 2023

Gli organizzatori della più famosa manifestazione tennistica del mondo, sono pronti a regalare agli appassionati di questo sport ben due settimane di tennis ad altissimo livello. Il torneo che prenderà piede nello storico quartiere londinese che gli dà il nome, ha chiamato in Gran Bretagna i migliori tennisti della scena mondiale, pronti a darsi battaglia per alzare alla fine l’ambito torneo.

L’importanza del torneo londinese di tennis

Dopo il Roland Garros, che ci siamo lasciati da poco alle spalle, arriva il momento di un altro torneo fondamentale per il tennis mondiale: il Wimbledon. Chi vince la Coppa, può ambire allo Slam, ovvero la vittoria dei tre più importanti tornei del mondo nello stesso anno. Un sogno che ogni tennista professionista porta dentro, costruendo la propria carriera agonistica attorno a questo ambito obiettivo.

Il periodo del Wimbledon 2023

Come da tradizione, il torneo britannico di tennis si aprirà nella giornata di lunedì 3 luglio. La sua fine, invece, avverrà nella giornata di domenica, in dinamiche che storicamente hanno contraddistinto il programma dell’ambito torneo tennistico.

Già dal 3 luglio vedremo i primi incontri disputarsi, con sfide che all’inizio del tabellone vedranno confrontarsi anche grandi tennisti uno contro l’altro. Per la giornata di domenica 16 luglio, invece, è prevista la finale del torneo maschile di tennis. Per la finale femminile, al contrario, l’evento si svolgerà sabato 15 luglio.

Il programma del Wimbledon maschile

Data Orario e Campo Turno 3 luglio 11.30 campi esterni, 13:00 Centre Court e No.1 Primo turno 4 luglio 11.30 campi esterni, 13:00 Centre Court e No.1 Primo turno 5 luglio 11.30 campi esterni, 13:00 Centre Court e No.1 Secondo turno 6 luglio 11.30 campi esterni, 13:00 Centre Court e No.1 Secondo turno 7 luglio 11.30 campi esterni, 13:00 Centre Court e No.1 Terzo turno 8 luglio 11.30 campi esterni, 13:00 Centre Court e No.1 Terzo turno 9 luglio 11.30 campi esterni, 13:00 Centre Court e No.1 Quarto turno 10 luglio 11.30 campi esterni, 13:00 Centre Court e No.1 Quarto turno 12 luglio 11.30 campi esterni, 13:00 Centre Court e No.1 Quarti di finale 14 luglio 11.30 campi esterni, 13:00 Centre Court e No.1 Semifinali 16 luglio 14.00 Centre Court Finale

Il programma del Wimbledon femminile

Data Orario e Campo Turno 3 luglio 11.30 campi esterni, 13:00 Centre Court e No.1 Primo turno 4 luglio 11.30 campi esterni, 13:00 Centre Court e No.1 Primo turno 5 luglio 11.30 campi esterni, 13:00 Centre Court e No.1 Secondo turno 6 luglio 11.30 campi esterni, 13:00 Centre Court e No.1 Secondo turno 7 luglio 11.30 campi esterni, 13:00 Centre Court e No.1 Terzo turno 8 luglio 11.30 campi esterni, 13:00 Centre Court e No.1 Terzo turno 9 luglio 11.30 campi esterni, 13:00 Centre Court e No.1 Quarto turno 10 luglio 11.30 campi esterni, 13:00 Centre Court e No.1 Quarto turno 11 luglio 11.30 campi esterni, 13:00 Centre Court e No.1 Quarti di finale 13 luglio 11.30 campi esterni, 13:00 Centre Court e No.1 Semifinali 15 luglio 14.00 Centre Court Finale

Dove vedere il torneo di tennis?

Tutte le sfide del Wimbledon 2023, potranno essere viste sul canale di DAZN.