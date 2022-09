X Factor 2022, anticipazioni 29 settembre: le audizioni, orario e dove vedere la replica (in tv e streaming)

La nuova stagione di X Factor non smette di regalare sorprese e colpi di scena. Ma cosa vedremo nella puntata che andrà in onda questa sera? Ricordiamo che è possibile guardare la trasmissione a partire dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, inoltre è sempre disponibile sia on demand sia su Sky go.

X Factor 2022: le anticipazioni di questa sera

Nella puntata che andrà in onda questa sera finalmente scopriremo quali saranno gli ultimi concorrenti che saliranno sull’ambito palco, pronti ad intraprendere quest’emozionante avventura! Se da un lato ci sono i nuovi concorrenti, dall’altro, non dobbiamo dimenticare la presenza dei giudici che saranno chiamati ad esprimere i loro giudizi sulle ultime audition.

Francesca Michielin nel backstage

Presente nel backstage, per raccogliere i commenti a caldo dopo le esibizioni, la cantante Francesca Michielin che accompagnerà gli artisti in gara in questo emozionante percorso. Numerosi gli artisti ed i generi che caratterizzeranno anche questa puntata della trasmissione.

Le Room Audition

Tuttavia, una volta concluse le performance, i concorrenti che non avranno convinto i giudici avranno a disposizione un’ultima chance per farsi conoscere. Si tratta delle Room Audition: momento nel quale gli sfidanti potranno esibirsi nuovamente di fronte alla giuria, ma solo i migliori passeranno alla fase successiva, quella dei Bootcamp.

Dove vedere X Factor

Come anticipato, X Factor andrà in onda questa sera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now. Inoltre, è sempre disponibile sia on demand sia su Sky go. Ma c’è di più. È bene ricordare che il programma viene trasmesso in chiaro anche su Tv 8, tasto numero 8 del telecomando, tutti i mercoledì in prima serata. Infine, va detto che il programma è stata realizzato nel pieno rispetto della normativa vigente in merito al contenimento del covid-19.