X Factor 2023, chi è stato eliminato ieri sera e cosa è successo nella puntata di giovedì 16 novembre 2023

Una doppia eliminazione a X Factor ieri sera, tante emozioni e colpi di scena. Nuovo imperdibile appuntamento con il talent tra i più famosi della tv targato Sky: le squadre dei Giudici Ambra Angiolini, Fedez, Morgan e Dargen D’amico sono tornate a darsi battaglia. I live entrano sempre più nel vivo.

Prosegue il percorso di X Factor 2023 verso la finale: chi sarà il vincitore di quest’anno? Le eliminazioni, con la puntata del 16 novembre, sono salite a cinque e ben due sono arrivate proprio nel corso dell’ultima puntata. Vediamo dunque cosa è successo.

Chi è stato eliminato a X Factor nel quarto live

Pezzi da urlo per un “Hell Factor” spietato e che ha messo a dura prova i concorrenti. Sul palco brani che hanno fatto la storia della musica internazionale capaci di emozionare il pubblico a casa. Prima però la straordinaria esibizione di Annalisa, tornata dopo le polemiche con Morgan, che ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo Euforia. Tornando alla gara, in tv su Sky Uno abbiamo visto due manche e – soprattutto – due eliminazioni che hanno spezzato i sogni di gloria di altrettanti concorrenti. Per loro infatti è arrivato il momento di abbandonare la competizione: chi?

Eliminati Selmi e SickTeens

Alla fine ad essere eliminati sono stati i SickTeens, che hanno perso lo spareggio con Settembre, e Selmi. Per loro l’avventura a X Factor 2023 finisce qui.

Concorrenti X Factor 2023: squadre e concorrenti ancora in gara

Queste le squadre di questa edizione con i tre artisti che i Giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan hanno deciso di portare ai live. Tra loro, chiaramente, si cela il nuovo vincitore di X Factor: qual è il vostro preferito? A condurre il programma la bravissima Francesca Michelin, sempre pronta a portarci dentro alle vicende e alle storie personali dei protagonisti.

Fedez

Sara Sorrenti

Maria Tomba

Asia Leva – Eliminata

Ambra Angiolini

Gaetano De Caro – Eliminato

Matteo Pierotti

Angelica Bove

Dargen D’Amico

Andrea Settembre

Il Solito Dandy

Stunt Pilots

Morgan

Selmi – (Eliminato)

Animaux Formidables (eliminati)

SickTeens – (Eliminato)

Astromare

Quando va in onda la prossima puntata di X Factor e dove rivedere la puntata in chiaro

X Factor vi aspetta ora la settimana prossima quando andrà in onda l’ultimo appuntamento per il mese di novembre. Per rivedere la puntata di ieri invece, il quarto live come visto, tutti sintonizzati su Tv8 mercoledì prossimo 22 novembre 2023. Tutte le repliche vi aspettano anche on demand e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Max Pezzali ospite del quinto live

Intanto è stato annunciato il super ospite del quinto live: a X Factor giovedì prossimo ci sarà Max Pezzali!