X Factor, chi è stato eliminato ieri sera e cosa è successo nella terza puntata di giovedì 9 novembre

Torna l’appuntamento con i live di X Factor, iniziato il cammino verso la finale di questa edizione. Dodici i concorrenti in gara, tre per ciascuno dei quattro Giudici presenti: sfida aperta allora tra Fedez, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Morgan. Due di loro hanno però già dovuto abbandonare la competizione: chi riuscirà allora a vincere X Factor 2023? Ecco cosa è successo nell’ultima puntata.

Da giovedì 26 ottobre 2023 hanno preso il via i live di X Factor. Si tratta della fase più emozionante del programma in cui i protagonisti sono disposti a tutto pur di superare le manche e andare il più lontano possibile nella gara. Quando siamo giunti al terzo live il talent targato Sky conta l’eliminazione sin qui degli Animaux Formidables e di Asia, parzialmente “compensate” dal ripescaggio a sorpresa degli Astromare. Ma chi è stato eliminato invece nella puntata di ieri sera, giovedì 9 novembre 2023?

Chi è stato eliminato nel terzo live di X Factor 2023?

In questo terzo appuntamento con i live di X Factor ospiti d’eccezione – la scorsa settimana Elodie ha letteralmente infiammato il pubblico – sono stati Colapesce di Dimartino con i due cantautori che hanno portato dal vivo il loro nuovo singolo Sesso e architettura, tratto dal loro ultimo album. Dopodiché la gara è entrata nel vivo richiamando sul palco le squadre dei Giudici con i concorrenti ancora in gara: meccanismo classico anche per la terza puntata, tuttavia con un tema ben preciso, davvero “esplosivo”, a fare da filo conduttore: la musica e le canzoni di protesta, di ribellione. Chi allora ha saputo interpretare al meglio l’assegnazione del proprio coach ottenendo il favore del pubblico? E chi, invece, alla fine è stato eliminato?

Eliminato Gaetano De Caro

Il terzo concorrente ad essere eliminato ai live è Gaetano De Caro. Il cantante è stato il meno votato insieme agli Stunt Pilots ma al termine dello spareggio, in cui i concorrenti si sono esibiti con i loro cavalli di battaglia, ad avere la peggio è stato proprio De Caro. Ambra perde così il suo primo componente della squadra

Concorrenti X Factor 2023: squadre e concorrenti ancora in gara

Queste le squadre di questa edizione con i tre artisti che i Giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan hanno deciso di portare ai live. Tra loro, chiaramente, si cela il nuovo vincitore di X Factor: qual è il vostro preferito? A condurre il programma la bravissima Francesca Michelin, sempre pronta a portarci dentro alle vicende e alle storie personali dei protagonisti.

Fedez

Sara Sorrenti

Maria Tomba

Asia Leva – Eliminata

Ambra Angiolini

Gaetano De Caro – Eliminato

Matteo Pierotti

Angelica Bove

Dargen D’Amico

Andrea Settembre

Il Solito Dandy

Stunt Pilots

Morgan

Selmi

Animaux Formidables (eliminati)

SickTeens

Astromare

Quando va in onda la prossima puntata di X Factor e dove vedere la replica in chiaro su Tv8

L’appuntamento con X Factor torna la prossima settimana come sempre di giovedì, in questo caso 9 novembre 2023. La diretta del secondo live sarà in esclusiva su Sky Uno a partire dalle 21.15 mentre la diretta streaming verrà resa disponibile sulle piattaforme Sky Go e Now Tv (diretta radiofonica su RTL). Per rivedere invece quanto successo nel primo live la replica in chiaro sarà trasmessa mercoledì 15 novembre in prima serata su Tv8.