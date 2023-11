XFactor 2023, terzo live: anticipazioni puntata 9 novembre, ospiti ed esibizioni

XFactor 2023, il terzo live del talent riserva molte sorprese e curiosità. Appuntamento alle 21.15 su Sky Uno: le anticipazioni.

XFactor 2023, il talent musicale riprende con i live e il terzo appuntamento del serale promette sfide ed emozioni senza precedenti. Non mancheranno le performance degli allievi dei 4 giudici, ci saranno anche le scaramucce fra capi squadra e i battibecchi sui giudizi. Gli ingredienti di sempre che portano al successo di un contenitore vasto e incredibilmente longevo. Format arrivato alla 17esima edizione considerando anche il periodo in Rai.

XFactor sono anni che sforna i migliori talenti in circolazione sul piano musicale, la concorrenza è serrata, ma il contenitore riesce sempre a spuntarla. Tornando all’attualità, il 9 novembre 2023 ci saranno esibizioni molto interessanti. Alcune anche toccanti. Nella fattispecie, 11 saranno i brani. Tutte referenze della cosiddetta “musica ribelle”: quella in grado di restituire una tendenza che esula dalle semplici mode e diventa un ideale.

XFactor, terzo live: anticipazioni puntata 9 novembre 2023

I brani, come al solito, sono assegnati da Ambra, Fedez, Dargen D’Amico e Morgan. Le consegne di questa settimana sono piuttosto ardue e degne di nota, per far sì che gli aspiranti talenti si misurino con qualcosa di sempre più complicato. Anche dal punto di vista della gestione del palco nel corso dell’esibizione. Federico Lucia, che ha dovuto rinunciare ad Asia (eliminata nella seconda puntata dei live), ha affidato a Maria Tomba la cover di “Sono un ribelle, mamma” degli Skiantos.

Mentre Serafine si esibirà con un brano dei The Wailers: “Get Up, Stand Up”. Ambra inizia con Gaetano De Caro, il quale dovrà cimentarsi con una cover di Lady Gaga: la celebre “Born This Way”. Successivamente Angelica canterà “Generale” di Francesco De Gregori, mentre subito dopo Matteo Alieno eseguirà “Non è p3er sempre” degli Afterhours. Dargen D’Amico, invece, si affida a Il Solito Dandy che eseguirà un tributo ad Antonello Venditti con il brano “Compagno di scuola”.

Poi tocca a Settembre che si cimenterà con “Just Want To Have Fun” nella versione di Cindy Lauper, mentre gli Stunt Pilots faranno rivivere il mito di Caterina Caselli con una cover di “Nessuno mi può giudicare”. Ultimo, ma non per importanza: Morgan ha assegnato “La libertà” di Giorgio Gaber a Selmi, i SickTeens se la vedranno con David Bowie. Loro dovranno rifare una hit senza tempo come “Heroes”. Infine gli Astromare riporteranno il pubblico a metà anni Settanta con “Anyway” dei Genesis. Ospiti della puntata: Colapesce e Di Martino che presenteranno il nuovo singolo “Sesso e architettura” tratto dal nuovo album Lux Eterna Beach.