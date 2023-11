XFactor, anticipazioni puntata 30 novembre 2023: super ospite, esibizioni ed eliminazione

XFactor, il talent più celebre della musica italiana torna con una nuova puntata. Nello specifico ci sarà una tripla eliminazione.

XFactor continua ad alimentare polemiche: in principio era Morgan. Ora sono tutti gli altri. Il giudice Castoldi è stato chiamato a fare il proprio ruolo, ma i toni sono diventati troppo alti – ed eccessivamente alterati – con i colleghi e quando la misura era ormai colma è stato allontanato. Una scelta inevitabile secondo la produzione che non solo allontana Castoldi, ma promette anche una diatriba a livello legale in altri contesti.

Per quanto riguarda la diretta, invece, il clima cambia e torna sereno. I giudici che restano, cioè Ambra, Dargen D’Amico e Fedez si comportano in maniera più pacata. Quasi accademica. Non c’è nessuno che fa Morgan: ovvero che alzi i toni del programma. Questo il pubblico non solo lo nota, ma comincia a protestare per via di un clima eccessivamente monocorde. Non resta che cambiare atteggiamento. La risposta sarà negli ascolti della semifinale prevista per il prossimo 30 novembre.

XFactor, la semifinale: anticipazioni puntata 30 novembre 2023

Una situazione che vede i concorrenti in gara agguerriti, perché sentono l’obiettivo della finale vicino, e poi perchè ci sono tante variabili in gioco. Il passo prima dell’ultimo atto è quello in cui i concorrenti in gara avranno due manche. In una di queste potranno far ascoltare il proprio inedito. Occasione d’oro per farsi conoscere e, magari, apprezzare.

Quello che serve maggiormente per dare la stura a una carriera. Il programma ha bisogno di una sferzata e la voglia di questi ragazzi potrebbe essere l’ingrediente giusto per tornare a toni leggermente più accesi, senza strafare o trascendere. Quel tanto che basta per vedere una trasmissione in continua evoluzione dai ritmi serrati. In gara i cantanti nella prima manche porteranno pezzi cover, mentre nella seconda esibizione daranno spazio al proprio inedito. Nello specifico i talenti di Ambra poteranno: La canzone nostra ed Everybody, eseguiti rispettivamente da Astromare e Angelica Bove.

Nella seconda manche gli inediti saranno Metaverso e l’Inverno, brano scritto da Tananai. I ragazzi di Fedez eseguiranno Always e No Diggity, con Maria Tomba e Serafine. I loro inediti saranno Crush e Malati di Gioia. Dargen D’Amico, invece, ha assegnato 7 Years, I Giardini di Marzo e Bohemian Rhapsody. Eseguiti rispettivamente da Stunt Pilots, Il Solito Dandy e Andrea Settembre. Sempre loro porteranno gli inediti Imma Stunt, Solo Tu e Lacrime. Ospite della puntata: Emma Marrone. Chi riuscirà a superare la serata, evitando la doppia eliminazione, sarà al Forum di Assago per la finale del talent. La nuova voce della musica italiana sta per essere annunciata: il conto alla rovescia è cominciato.