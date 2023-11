XFactor, prima puntata senza Morgan: anticipazioni del 23 novembre 2023

XFactor, la nuova puntata del talent show musicale si apre con una certezza: l’assenza di Morgan. Come cambia il programma.

XFactor 2023, la nuova edizione del talent è stata un costante andirivieni di emozioni e umori. Finora hanno prevalso i battibecchi tra i giudici e le frecciatine alla conduttrice. Quasi tutto a opera di Morgan. L’ex leader dei Bluvertigo sembra essere il perfetto spunto per racchiudere ogni tipo di problematica legata alla trasmissione, ma la situazione è più articolata. Morgan è stato chiamato in trasmissione proprio per la sua irriverenza e la cultura musicale di cui dispone, soltanto che, poi, stando ai fatti e alle contromisure adottate, il rispetto e la fiducia reciproca sono venuti meno.

Significa che Castoldi ha fatto Morgan superando ogni limite, questo non è andato bene alla produzione che ha deciso di allontanarlo dal programma. Le ripercussioni di questo gesto – se ci saranno – avverranno sul piano legale. In ambito professionale e dal punto di vista del contenuto gli Astromare, che erano con Morgan, saranno passati di mano e toccheranno ad Ambra. Mentre durante la settimana ci sarà il Direttore Creativo deputato a controllare tutto e selezionare ogni brano. In accordo con la band.

Reazione a Catena: chi sono i campioni, montepremi e parola vincente di oggi 22 novembre 2023

XFactor 2023, la prima puntata senza Morgan: cosa succederà in diretta

La Angiolini, oltre agli Astromare, dovrà fare i conti con i giudizi nei confronti di Angelica e Matteo Alieno. I componenti della squadra porteranno rispettivamente: Chi Fermerà la Musica dei Pooh e La Regola dell’Amico; Costruire e Con un Deca; Love Please Stay e Come Mai. Mentre la squadra di Fedez, composta da Maria Tomba e Sarafine, porterà sul palco Lady Marmelade e Sei Un Mito; Riturnella e Hanno Ucciso L’uomo Ragno.

Dargen D’Amico con il Solito Dandy, Settembre e Stunt Pilots farà eseguire Un’emozione da Poco e Finalmente Tu; Crazy/Je So’ Pazzo mash-up tra Gnarls Barkey e Pino Daniele e Gli Anni; Ain’t No Sunshine di Bill Withers e Nessun Rimpianto. Ogni concorrente in gara ha assegnato un brano di Max Pezzali perchè proprio l’ex 883 sarà ospite della puntata. L’artista è diventato recentemente testimonial di Sky e si potrebbe pensare proprio a lui per un futuro ruolo a XFactor. Queste restano voci, stasera invece trionferanno le note.