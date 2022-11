Yari Selvetella: chi è, età, carriera, chi è la compagna, figli, libri, Vite Mie

Inizia una nuova settimana e torna su Rai 1 il classico appuntamento pomeridiano con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, dopo lo spazio dedicato a Ballando con le Stelle, anche lo scrittore e giornalista Yari Selvetella, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata.

Dagli esordi al successo come scrittore di Yari Selvetella

Yari Selvetella è nato a Roma il 16 febbraio del 1976 ed è un noto scrittore e giornalista, che nel 1994 ha vinto il premio Grinzane Cavour per la giovane critica promosso da La Repubblica. Sappiamo che ha esordito con libri di argomento musicale, come la biografia di Rino Gaetano e un saggio sulla Scena ska italiana. A lungo, poi, si è occupato di storia della criminalità romana, ma è stato autore di molti romanzi come Male e Peggio, Uccidere Ancora, la cui trama è stata ispirata al Massacro del Circeo, e La banda Tevere.

I suoi libri famosi

Selvetella ha pubblicato anche un libro di poesie dal titolo La maschera dei gladiatori ed è giornalista professionista. Lui, tra l’altro, è stato anche autore e conduttore della trasmissione radiofonica Uomini e Camion ed è collaboratore della trasmissione Unomattina – Il caffè di Rai 1. Nel 2018 ha pubblicato il romanzo Le stanze dell’addio.

Tra i suoi romanzi ricordiamo:

Uccidere ancora

Male e peggio

Le stanze dell’addio

La banda Tevere

Vite mie pubblicato da Mondadori

Di cosa parla Vite Mie

Il suo ultimo romanzo è Vite Mie ed è tutto incentrato sull’amore, sulla famiglia, sul tempo che passa. Si tratta di un libro intenso, emozionante, che ha come protagonista Claudio Prizio, lui che ha bisogno più di una vita per capire che sta ricominciando da zero.

Chi è la moglie, vita privata

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata, sui social non fa trapelare nulla. E non sappiamo se sia sposato o meno o se abbia una compagna. Si racconterà oggi ai microfoni di Serena Bortone?

Yari Selvetella su Instagram

Yari Selvetella ha un profilo Instagram e con l’account @yari_selvetella vanta oltre 1.000 followers.