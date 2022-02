Yuman a Festival di Sanremo 2022: chi è, età, canzoni, fidanzata, Instagram, testo, video e significato di ‘Ora e qui’

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Tra i big in gara anche Yuman, il giovane che ha vinto le Nuove Proposte e che salirà sul palco dell’Ariston esibendosi sulle note del brano ‘Ora e Qui’. Ma conosciamolo meglio, scopriamo di più sul cantante e sul testo della canzone che ha deciso di presentare a Sanremo.

Yuman al Festival di Sanremo 2022: chi è, età, canzoni

Yuman è nato a Roma nel 1995 da mamma romana e padre capoverdiano. Non ancora maggiore ha iniziato a scrivere i primi brani, poi nel 2015 si è spostato tra Londra e Berlino per continuare a studiare. Nel 2016, una volta rientrato nella Capitale, è entrato in contatto con la Leave Music: nascono i primi brani e nel 2018 è uscito Twelve, il primo singolo mixato da Chris Lord Alge. Da lì un successo dopo altro: il 15 dicembre del 2021 ha ottenuto il pass per la finale di Sanremo Giovani con il brano ‘Mille Notti’ e ora salirà sul palco dell’Ariston con ‘Ora e qui’.

Yuman: fidanzata e Instagram

Con l’account Instagram @yumanmusic vanta oltre 2.000 followers, destinati sicuramente ad aumentare!

Yuman, testo e video della canzone ‘Ora e qui’ del Festival di Sanremo 2022

Si chiama “Ora e qui” la canzone con cui Yuman salirà sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo. Di seguito il testo completo:

C’è una strada, tutta curve, tra il cuore e la testa

Senza mappe, scorciatoie, o un’area di sosta

A perdersi, io lo so bene, basta niente, come in mare

Ma quando stavo per arrendermi, mi hai insegnato a respirare.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosseun istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è solo l’inizio del viaggio: mi piace,

Vieni con me.

Quante liste impolverate dai miei prima o poi

Notti appese a uno schermo, a fare le sei… le sei!

A vivere in un film che so a memoria, rinchiuso in un finale sempre uguale

Ma poi mi hai detto: guarda là fuori, lo so che hai paura,

Cadrai, ti farai male, ma è così se vuoi volare e.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è l’inizio del viaggio e mi piace,

Resta con me.

Ehi, ehi…

Partiamo anche adesso, dai!

Hai tenuto insieme il mio mondo, combattuto per due, vedrai.

Ora tocca a me, dimostrarti che

Voglio dire noi

Voglio dirlo più forte

Ancora più forte

Ancora una volta, sì.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è l’inizio del viaggio e mi piace,

Resta con me.

(Testo Tv Sorrisi e Canzoni)

Significato

La canzone racconta di un momento difficile, che è stato superato. Con la speranza di vivere ora e qui, senza pensare troppo perché la ‘vita è adesso’.