Zakia Seddiki, chi è la moglie di Luca Attanasio: oggi, origini, religione, biografia, figli, età, Facebook e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Oggi, sabato 19 febbraio, in esclusiva parlerà per la prima volta in tv Zakia Seddiki, la vedova dell’ambasciatore Luca Attanasio ucciso un anno fa in un agguato in Congo.

Zakia Seddiki, chi è la moglie di Luca Attanasio: età, origini

Zakia Seddiki. E’ lei la moglie dell’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso con un agguato nella Repubblica Democratica del Congo. I due si sono conosciuti a Casablanca, in Marocco, dove Attanasio era stato console e si sono innamorati. Insieme condividevano la passione per la diplomazia, per i progetti di aiuto umanitario. Zakia è fondatrice e presidente dell’associazione ‘Mama Sofia’ e dal 2017 aiuta i bimbi di strada del Congo e insieme al marito era stata premiata con il Premio Internazionale Nassiriya per la pace 2020.

Zakia Seddiki e Luca Attanasio: matrimonio, figli

Luca Attanasio nel 2015 si era sposato con Zakia Seddiki, originaria del Marocco e dal loro amore sono nate tre figlie. Nel 2021 il Presidente Mattarella ha consegnato alla figlia Sofia la Gran Croce d’Onore dell’Ordine della Stella d’Italia con cui è stato decorato postumo.

Instagram

Ha un profilo Instagram: questo è l’account @zakiaseddiki