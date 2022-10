Zelda Nobili de il Collegio 7: chi è, età, passioni, Instagram

È tutto pronto per la settima stagione de Il Collegio! Anche quest’anno le novità non mancheranno, basti pensare che per la prima volta dall’inizio del programma i giovani protagonisti verranno catapultati dritti dritti in un’altra epoca! Si tratta del 1958, periodo storico delicato che vide l’Italia sollevare la testa dopo il secondo conflitto mondiale. Tra i ragazzi che prenderanno parte a quest’avvicente edizione del Collegio c’è anche Zelda Nobili, conosciamola meglio!

Chi è Zelda Nobili de Il Collegio 7

Zelda è una ragazza originale, ha 15 anni è di Milano ma vive a Trieste. Il suo nome si ispira alla famosa principessa protagonista dell’omonimo videogioco. Zelda è una ragazza studiosa: le piacciono la storia, l’italiano, il latino e ottiene degli ottimi risultati scolastici senza trascorrere ore ed ore sui libri. Adora inoltre i fumetti e i film ed ha un insolito e sagace black humor che non risparmia nessuno.

Nonostante la giovane età Zelda ha le idee chiare e tiene al proprio aspetto che ama curare da sé. Ne sono un esempio i capelli che, come riferito nel video di presentazione, ‘taglio sempre da sola, non mi interessa se siano perfetti, mi piace un po’ il caos. Non darò mai i soldi alle lobbies dei parrucchieri’, spiega ancora la ragazza. Insomma, un caratterino niente male il suo!

Un carattere anticonformista

Zelda non sopporta l’ottusità e una delle emozioni principali che dice di provare è il disgusto. A proposito di cose che non sopporta, rientrano tra queste i Maneskin, gruppo musicale che la giovane ritiene essere troppo commerciale. Zelda ne ha una proprio per tutti e rispetto al frontman del gruppo, Damiano David, ritiene essere lui il più impostato della band, una vera ‘macchietta’, a suo dire.

Le speranze dei genitori

‘Zelda è intelligentissima’ afferma la madre della ragazza nel video di presentazione. Zelda dice di sentirsi diversa, tende infatti a non seguire il gruppo, estraniandosi rispetto a questa idea di socialità. Per queste motivazioni, alle volte la ragazza fa fatica ad integrarsi, a rapportarsi con i sui coetanei ed i genitori si auspicano che questa esperienza al Collegio possa, in un certo qual modo, ‘tagliare le distanze tra lei e gli altri ragazzi e ragazze della sua età’, conclude la madre.

