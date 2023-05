Zoe Bleu, chi è la figlia di Rosanna Arquette: età, carriera, oggi, film Signs of love, fidanzato, foto e Instagram

Zoe Bleu è la figlia di Rosanna Arquette, diva e stella del cinema (la troviamo nel cult Pulp Fiction tanto per citare uno dei sui film più famosi), al cinema con un altro figlio d’arte, Hopper Jack Penn, secondogenito di Sean Penn e Robin Wright, nel film Signs of love. Entrambi saranno ospiti a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone proprio per parlare del film: ma cosa sappiamo sull’attrice? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo.

Il debutto e la carriera di Zoe Bleu Sidel

Zoe Blue Sidel, questo il suo nome completo, è nata negli USA il 23 ottobre 1994. Oggi pertanto ha 28 anni (ne compirà 29 ad ottobre, ndr). E’ famosa, oltre per essere al figlia della Arquette, per aver partecipato a film come Gonzo Girl, Untitled Joan Didion Project.

Trama film Signs of love

L’11 maggio 2023 è la data di uscita in Italia dell’ultimo film del figlio, o meglio dei figli, Penn. Il film, regia di Clarence Fuller, è ambientato in un violento sobborgo di Philadelphia, e Hopper interpreta un piccolo spacciatore, figlio di una famiglia di tossicodipendenti. Zoe Blue, presente nel cast, veste i panni invece di una ragazza sorda, proveniente da una famiglia diametralmente opposta.

La vita privata dell’attrice, l’amore con Hopper Jack Penn

E’ figlia di Rosanna Arquette e John Sidel, nipote di Lewis Arquette e Brenda Denaut. Secondo i gossip sarebbe legata sentimentalmente ad un altro figlio d’arte, proprio Hopper Jack Penn, figlio di Sean e Robin Wright. Secondo il sito americano Page Six il loro amore sarebbe ormai conclamato: nelle foto pubblicate si vede la coppia baciarsi, tenersi per mano, ridere felici. Uniti nel lavoro dunque e anche nella vita privata: e ora hanno trovato nella cornice di Roma, dove sono giunti per presentare il loro film, la splendida cornice per la loro love story.

Instagram, dove trovare l’attrice sui social

L’attrice e produttrice ha un profilo Instagram ufficiale. Lo potete trovare qui Zoë Bleu (@____zoe_bleu_arquette____). Ad oggi conta poco meno di 40mila followers.