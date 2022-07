Zona Bianca, anticipazioni puntata 7 luglio 2022: temi e ospiti di stasera

Torna, come ogni giovedì che si rispetti, l’appuntamento imperdibile su Rete 4 con Zona Bianca, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione Giuseppe Brindisi. E tanti saranno i temi che verranno affrontati, dai rincari fino alla tragedia della Marmolada.

I temi di stasera a Zona Bianca

Questa sera Giuseppe Brindisi analizzerà lo stato dell’arte dell’economia del nostro Paese tra i rincari, l’entrata in vigore delle sanzioni per esercenti e professionisti che non consentiranno ai clienti di pagare con il Pos e il problema del lavoro sottopagato.

Non solo i rincari, ma anche il Covid minaccia le nostre vacanze. E l'Italia torna ad essere il tamponificio più grande del mondo. Il servizio di Tommaso Mattei. #zonabianca https://t.co/sUGoqC9Ywd — Zona Bianca (@zona_bianca) July 6, 2022

Ampio spazio, poi, sarà dedicato alla tragedia della Marmolada, con il crollo di un seracco sul ghiacciaio. Focus sull’impennata dei contagi e sul fenomeno delle baby gang. In particolare, l’attenzione sarà su un noto rapper milanese, che nei video istigava alla violenza: i giudici hanno rigettato la richiesta di sorveglianza speciale e hanno spiegato che il giovane non è socialmente pericoloso. Una decisione che, inevitabilmente, ha scatenato polemiche.