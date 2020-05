Spiagge, Federbalenari soddisfatta per le nuove linee guida: ‘Attendiamo l’imminente data di riapertura’

“Siamo soddisfatti per le linee guida approvate dalla Conferenza Stato – Regioni in materia di attività turistiche, stabilimenti balneari e spiagge che, sostanzialmente, accolgono le richieste fatte da Federbalneari Lazio e dalle altre associazioni e riducono le misure capestro previste dal documento redatto da Inail/Iss al quale ci siamo opposti sin da subito perché non in linea con la realtà e con le esigenze degli utenti e degli imprenditori balneari. Attendiamo l’imminente comunicazione della data di apertura della stagione da parte della Regione Lazio – dichiara Marco Maurelli, Presidente Federbalneari Lazio.



“Questa sarà una stagione con molte incognite e che partirà con una perdita significativa stimata intorno al 50% rispetto allo scorso anno a causa delle limitazioni degli spazi, del tempo perso e delle risposte degli utenti ai nuovi assetti ma, grazie all’impegno di tutti gli imprenditori balneari, siamo pronti a far partire l’offerta turistica balneare nel Lazio -prosegue Maurelli – La nostra volontà è di mantenere le stesse tariffe dello scorso anno, nonostante gli elevati costi aggiuntivi che le strutture dovranno affrontare. Abbiamo messo in preventivo, infatti, che il 2020 sarà un anno a “servizio dello Stato e della comunità” e siamo pronti a fare la nostra parte”.