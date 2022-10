5 cose da fare durante i Mondiali senza l’Italia

I più patiti di calcio e fan della Serie A, sanno benissimo che non c’è cosa peggiore durante l’anno delle pause nazionali. Questo solitamente trova un’eccezione nel caso di Europei e Mondiali, quando anche i più scettici scelgono di accantonare Juventus, Milan e Inter per tifare gli Azzurri.

Purtroppo, come già tristemente sappiamo, l’Italia non prenderà parte alla prossima Coppa del Mondo, vista la deludente eliminazione contro la Macedonia del Nord durante i play-off di inizio anno.

Insieme agli amici di Mondositiscommesse.it, uno dei portali di comparazione di siti scommesse più importanti in Italia, abbiamo quindi cercato di analizzare alcune opzioni per i prossimi Mondiali in Qatar, nel caso in cui sentiate la mancanza della Serie A e allo stesso tempo non ve la sentiate proprio di seguire i Mondiali senza la nostra cara Italia.

Seguire i Mondiali simpatizzando per un’altra squadra

Ok, siamo onesti. L’Italia è l’Italia e nessuno vuole tifare per un’altra Nazionale. Però è innegabile che ci sia qualche paese che per un motivo o per un altro vorremmo arrivasse in finale. Un esempio di questo pensiero alla “meno peggio” potrebbe essere tifare affinché Argentina e Portogallo arrivino in finale solo per vedere Messi e Ronaldo scontrarsi in un’ultima sfida epica. O solo perchè siete tifosi dell’Inter e avete occhi unicamente per Lautaro Martinez…

Non tutto il calcio è Serie A

Ovviamente durante i Mondiali tutte le maggiori competizioni sono interrotte per permettere ai calciatori delle squadre di prendere parte alle rispettive Nazionali. Questo però non vale per tutte le leghe. Basta fare una breve ricerca, infatti, per scoprire che alcune competizioni minori come la Serie B e LaLiga2 (la seconda liga spagnola) continueranno con il classico calendario.

Certo che un Alaves-Almeria o Ternana-Modena non possano sostituire il calcio a cui siamo abituati, rimane comunque un’opzione da tenere a mente.

Niente calcio? Via con la NBA

E chi l’ha detto che è possibile divertirsi seguendo solo il calcio? Non avete mai sentito parlare di basket, tennis, pallavolo, freccette, biathlon..? Ecco, magari l’Open di Francia di Badminton non è nella vostra top 5 di competizioni sportive da guardare, però una valida alternativa potrebbe essere l’NBA.

Da poco più di una settimana è infatti cominciata la stagione 2022/23 che vedrà protagonisti i vari Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry e Lebron James. E allora pronti con il telecomando in mano, svegli fino alle 3 di notte a godersi Celtic-Cavaliers.

Fantacalcio sui mondiali? Sì grazie

Seguire i Mondiali senza la nostra Nazionale può sicuramente risultare un’attività noiosa se non dolorosa per i più sentimentali. Una soluzione per compensare tutto ciò, e magari rendere più interessante anche la partita tra Galles e Iran, è quella di partecipare a un fantacalcio sui Mondiali. Se infatti alcuni di voi ancora non lo sanno, esistono già in rete tante piattaforme sulle quali è possibile costruire una propria squadra e creare delle leghe con i propri amici sugli imminenti Mondiali di calcio.

FIFA, FIFA e ancora FIFA

Se la Serie A si interrompe per un mese, ma non volete rinunciare a vedere una partita in tv, un’opzione che (forse) potrebbe colmare questo vuoto è sicuramente collegare la vostra console preferita e divertirvi giocando a FIFA. Il videogioco del calcio più famoso al mondo è infatti una valida alternativa per tutti i fanatici di calcio che proprio non possono fare a meno di passare una giornata senza esultare per un gol.