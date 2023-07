Adidas torna a vestire l’AS Roma, le Tre Strisce sulle maglie della stagione 2023/24

Certi amori non finiscono mai, come quello tra Adidas e l’AS Roma. La società capitolina, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con la famosa firma della moda sportiva. Un gradito ritorno alle origini per i giallorossi, che proprio con questa marca hanno segnato importanti tappe della propria storia calcistica e quelli dei grandi campioni che hanno vestito questa maglia.

L’AS Roma firmata Adidas

Un ritorno alle origini, quello che vedremo sull’abbigliamento dei giallorossi per la prossima stagione. Gli stilisti della nota firma di moda ancora non hanno svelato molto sulle nuove maglie della Roma, ma è plausibile come le casacche di quest’anno saranno un omaggio alla storia calcistica dei giallorossi. La prima maglia s’ispirerà a quella degli Anni ’90, con la seconda maglia bianco opaco e la terza completamente nera con lo storico logo giallorosso.

La storia d’amore tra Adidas e l’AS Roma

Al suo esordio con l’AS Roma, un giovane Francesco Totti indossò la maglia giallorossa con il logo dell’Adidas. Andando poco più indietro nel tempo, anche Aldair, altro storico giocatore romanista, esordì nel campionato italiano portando la maglia coi colori della Città Eterna e con le Tre Strisce sulla spalla destra. Tra il 1987 e il 1992, anche lo storico centravanti Rudi Völler si distinse per leggendarie prestazioni sportive con questa casa di moda che lo vestì.

Da Di Bartolomei a De Sisti

L’amore tra Adidas e Roma inizia da lontano, con tante persone che forse nemmeno erano nate. La prima maglia giallorossa targata “Tre Strisce” compare il 19 Aprile del 1978: quel giorno i giallorossi giocano in casa, affrontando e vincendo la partita con Verona per 2-1. La maglia entrerà subito nella leggenda, considerato come quel giorno segnò il capitano Agostino Di Bartolomei. Ma i campioni a succedersi, con quel logo, saranno molteplici: Francesco Totti, Aldair, Sergio Santarini, Giancarlo De Sisti, Rudi Voeller, Thomas Haessler, Giuseppe Giannini, Abel Balbo e Ruggiero Rizzitelli.