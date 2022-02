Anzio, il rientro di Lucia Bronzetti è in festa per l’impresa agli Australian Open

E’ tornata ad Anzio la tennista Lucia Bronzetti reduce dall’impresa agli Australian Open 2022. La 23enne atleta azzurra per la prima volta ha raggiunto il secondo turno di uno slam arrendendosi alla padrona di casa – nonché numero 1 al mondo – Barty che peraltro ha poi vinto il torneo. Nelle scorse ore la Bronzetti ha fatto rientro ad Anzio dove è stata accolta in festa dall’Amministrazione Comunale.

Anzio festeggia all’impresa della tennista Lucia Bronzetti

«La Città di Anzio plaude all’impresa sportiva della tennista Lucia Bronzetti, oggi 115 del mondo, protagonista agli Australian Open, che ha scelto il nostro territorio e lo stadio del tennis anziate, per allenarsi e per preparare importanti sfide ai massimi livelli professionistici. Insieme a lei, nella sua squadra tecnica, gli anziati Francesco ed Alessandro Piccari e la campionessa Karin Knapp, arrivata in passato alla trentaquattresima posizione al mondo», ha affermato il Consigliere Comunale, Massimiliano Millaci, Delegato alle politiche sportive della Città di Anzio, intervenuto al campo di allenamento per portare alla giovane Lucia Bronzetti il saluto del Sindaco, Candido De Angelis e dell’Amministrazione Comunale tutta.

Chi è Lucia Bronzetti

L’atleta è oggi al 115esimo posto del ranking WTA, miglior posizionamento fin qui in carriera. Al livello ITF ha vinto 4 titoli in singolare e 2 titoli nel doppio in carriera. Agli Australian Open 2022 ha battuto al primo turno V. Gracheva (63, 26, 36) perdendo poi come detto con la Barty (31, 61). A causa di un problema fisico, da quanto si apprende, non parteciperà al torneo ITF di Manacor al via il prossimo 20 febbraio.