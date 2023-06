Aouar alla Roma, è ufficiale: è un nuovo calciatore giallorosso, ecco con che numero giocherà

Dopo aver chiuso il proprio contratto con l’Olympique Lione, il centrocapista algerino Houssem Aouar è pronto a far parte del club giallorosso. Il calciatore ha firmato con la Roma un contratto cinquennale che pertanto lo legherà al club fino al 2028. Aouar giocherà con la maglia numero 22.

Houssem Aouar nuovo calciatore della Roma

Inizia così una nuova avventura per il calciatore algerino che per il club giallorosso rappresenta una personalità molto duttile all’interno dell’area centrale del campo. Quest’ultima nel 2022-2023 non è riuscita a trovare la necessaria continuità ed anche per questo motivo si è scelto di provare una nuova strada. Ecco la nota ufficiale del club rispetto all’ingresso nella squadra di Houssem Aouar:

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Houssem Aouar. Il centrocampista – classe 1998 – ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028. Proveniente dal Lione, dove ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dall’età di 11 anni fino all’esordio in prima squadra nel 2017, Aouar vanta 179 presenze in Ligue 1 con 30 gol e 24 assist. Nelle coppe europee tra Champions ed Europa League, inoltre, conta 34 partite e 5 reti”.

Cosa sappiamo di lui

Classe 1998, Houssem Aouar è nato a Lione il 30 giugno. È un calciatore algerino con cittadinanza francese, centrocampista dell’Olympique Lione e della nazionale algerina. Ora, come anticipato, a partire dal prossimo primo luglio Aouar farà parte del club giallorosso. Ma ripercorriamo un po’ la sua carriera calcistica. Aouar entrò nel settore giovanile del Olympique Lione nel 2009, all’età di 11 anni e poi, nel 2016, firma un contratto professionistico di tre anni con il club. Il 16 febbraio del 2017 debutta da professionista entrando all’84esimo minuto di gioco al posto di Sergi Darder nella partita di andata di Europa League vinto 4-1 contro l’AZ Alkmaar. Ora, il contratto cinquennale con la Roma. Insomma, una carriera tutta in ascesa la sua che non mancherà certamente di regalargli ancora tante gioie e soddisfazioni.