Australian Open 2022: date, orari e dove vedere in diretta tv e streaming le partite di tennis degli italiani in gara

Dopo diverse polemiche sul campione Djokovic, non si fa altro che parlare dell’ importantissimo torneo per i tennisti, l’Australian Open 2022, il primo Slam della stagione. Tutto è iniziato domenica 9 gennaio e tutto si concluderà il 30 dello stesso mese. Ma quando e dove vedere in diretta tv le partite? In quest’articolo i ‘fan’ troveranno tutte le informazioni utili!

Australian Open 2022: dove vedere le partite, le date

Il torneo Australian Open sarà trasmesso in diretta Tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Nei mesi scorsi, tra l’altro, Discovery Sport ha reso noto l’accordo con Tennis Australia, con il quale si è assicurata i diritti in esclusiva fino al 2031. In streaming tutte le partite saranno visibili su Discovery+, Eurosport Player, Sky Go, NOW, Dazn e Tim Vision.

Chi sono gli atleti italiani all’Australian Open 2022

Tra gli italiani all’Australian Open 2022 gareggeranno Matteo Berrettini e Jannick Sinner. In campo femminile, invece, ci sarà la campionessa originaria di Macerata, Camilla Giorgi. Pronti a fare il tifo?