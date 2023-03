Benzema alla Roma? Abraham in calo e si pensa al futuro: ecco perché i tifosi possono sognare

C’è aria di crisi in casa Roma per Tammy Abraham. E da qualche settimana, anche nelle scelte considerate da José Mourinho, la cosa sta diventando sempre più seria ed esplicita. Del resto, da qualche tempo, la scelta ricade quasi sempre su Andrea Belotti come attaccante titolare. L’inglese, chiaramente, per quest’anno, non riesce ad ingranare, ed è ormai preda di una profonda e – a quanto pare – irreversibile crisi. Certo, una crisi inaspettata dopo il primo anno tra i giallorossi: a marzo 2022 era già a quota 23 goal.

Crisi irreversibile per Tammy Abraham: cosa succede

Insomma, una cosa è abbastanza chiara: Abraham non c’è più, così come la sua adrenalina, la sua forza e l’entusiasmo con il quale giocava l’anno scorso. L’inglese è scarico soprattutto mentalmente, e poi, certo, anche fisicamente come dimostrano i numeri di quest’anno. Non gioca, e non segna. La Roma, di conseguenza, ne soffre. Inoltre, Tammy avrebbe dovuto migliorare il proprio rendimento con l’arrivo di un altro campione e compagno di squadra, Dybala. Ma così non è stato. C’è bisogno di goal, di tutti quelli che un attaccante da cinque milioni di euro netti l’anno non riesce a dare in questo momento di forte instabilità. A Trigoria, dunque, iniziano le valutazioni sul suo prossimo futuro.

Ipotesi Benzema e il sogno dei tifosi

Si pensa alla cassa che si potrebbe fare con il campione già di tono: la Roma vorrebbe incassare più di quanto ha speso la scorsa estate per lui, operazione certo non facilissima. Almeno 60 milioni è il prezzo, e le pretendenti non mancano: come ad esempio il Manchester United che continua a monitorarlo da vicino, molto vicino. E nel frattempo, ecco che le voci sul suo eventuale sostituto si fanno sempre più intense. Alcune ipotesi sono molto suggestive: c’è quella dell’Adidas – che sarà il prossimo sponsor tecnico della Roma: Benzema e Firmino vestono il brand tedesco e a giugno andranno via a parametro zero. E intanto i tifosi sognano!