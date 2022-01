Berrettini-Monfils: quando si gioca, data, orario e dove vedere in diretta tv i quarti di finale degli Australian Open 2022

Ci siamo, martedì 25 gennaio ci saranno i quarti di finale dei tabelloni di singolare, maschile e femminile, degli Australian Open e presto scenderà in campo l’italiano Matteo Berrettini, che se la dovrà vedere con il francese Gael Monfils, numero 17 del tabellone.

Berrettini-Monfils: quando si gioca, orario e dove vedere la gara

La gara si disputerà martedì 25 gennaio, ma ancora non è stato rilasciato l’ordine di gioco. Quello che è certo è che l’azzurro Matteo Berrettini, testa di serie numero 7, se la dovrà vedere, in un match che si preannuncia difficile, con il francese Monfils. Una sfida importantissima perché in palio c’è la semifinale. Ma Berrettini dopo aver superato Carreno è pronto a tutto!

Dove vedere Berrettini-Monfils in tv e in streaming

Tutti gli Australian Open sono trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming si potrà seguire sul portale Eurosport Player.