Biglietti Finale Coppa Italia 2023 a Roma: quando escono, costo e dove acquistarli

L’Inter ha già un posto ‘sicuro’ nella finale di Coppa Italia e stasera ci sarà la sfida tra Fiorentina e Cremonese: una di queste due squadre dovrà vedersela con i neroazzurri il 24 maggio a Roma, allo stadio Olimpico. Ma ora la domanda dei tifosi è solo una: quando escono i biglietti? Dove acquistarli e quanto costeranno? Quello che è certo è che i neroazzurri in semifinale hanno battuto la Juventus 1-0 e dovranno vedersela o con la Fiorentina o con la Cremonese.

Dove e quando acquistare i biglietti per la Finale di Coppa Italia 2023

Al momento non c’è nessuna certezza, anche perché non si conosce la squadra avversaria dell’Inter. Quello che si sa per certo, invece, è che la finale ci sarà mercoledì 24 maggio a Roma, all’Olimpico, con il fischio d’inizio alle 21 e che, molto probabilmente, il format sarà lo stesso dello scorso anno. Nel 2022, infatti, ognuna delle due finaliste ha avuto a disposizione una uguale porzione dello stadio e la capienza è stata del 100%, con 68.000 posti a sedere. In quel caso, 30.000 biglietti sono stati destinati a ciascun club, mentre i restanti 8.000 sono stati gestiti dalla Lega. E i ticket sono stati messi in vendita sul sito Vivaticket.

Quanto costano

Quando verrà decretata la squadra avversaria dell’Inter, che è sicuramente in finale, verrà resa pubblicata anche la data di uscita dei biglietti per la finale. Ma, molto probabilmente, i costi saranno gli stessi dello scorso anno:

Tribuna Monte Mario 190 euro

Tribuna Tevere 135 euro

Distinti 50 euro

Curve 35 euro

Gratis per non deambulanti e invalidi al 100%con accompagnato.

I bambini, che non avevano compiuto 6 anni, lo scorso anno potevano entrare gratuitamente, senza diritto di posto. Ma sarà così anche nel 2023? Il conto alla rovescia si può attivare, intanto questa sera ci sarà il match tra Fiorentina e Cremonese: solo una squadra dovrà vedersela con l’Inter.