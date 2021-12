Bologna-Roma, orario, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming oggi 1 dicembre 2021

Mercoledì all’insegna del calcio (in anticipo) e dello sport con la Roma che scenderà in campo alle 18 contro il Bologna di Sinisa Mihalovic. Proprio quest’ultima ha vinto contro la Spezia, è volata a 21 punti come Lazio, Fiorentina e Juventus e per i giallorossi la partita non sarà certo una ‘passeggiata’. Anzi, il contrario.

Bologna-Roma 1 dicembre 2021: dove vedere la partita oggi e a che ora

La partita tra Bologna-Roma si disputerà oggi pomeriggio, mercoledì 1 dicembre, con il fischio d’inizio alle 18 e la gara sarà visibile su DAZN. Gli abbonati al colosso possono scaricare l’app di Dazn su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console Playstation, Xbox oppure possono collegarsi sul sito per seguire la partita.

Bologna- Roma 1 dicembre 2021: le (possibili) formazioni di oggi

Il Bologna di Sinisa Mihalovic potrebbe schierare un 3-4-2-1 e far giocare: Skorupski, Soumaro, Medel, Theate, De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hivkey, Soriano, Barrow, Arnautovic. La Roma di José Mourinho, invece, potrebbe scendere in campo con un 3-5-2: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Diawara, Veretout, Mkhitaryan, El Shaarawy, Abraham.