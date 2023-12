Bonucci alla Roma, la trattativa prosegue ma il tifo non ci sta: il giocatore bersagliato sui social

Bonucci alla Roma, la trattativa alle battute finali. L’ex Juve potrebbe approdare nella Capitale, ma i tifosi non ci stanno.

Roma in emergenza, ma la crisi vera rischia di esserci sugli spalti. Di questi giorni di festa alla Roma e ai suoi tifosi resta la certezza di una trattativa: quella che vorrebbe portare a Trigoria l’ex difensore bianconero Leonardo Bonucci. Il calciatore, attualmente in forza all’Union Berlino, vorrebbe tornare in Italia dopo l’addio alla Juventus.

Roma potrebbe essere la piazza giusta per lui, visto che la parentesi tedesca ha rappresentato – sino a questo momento – più bassi che alti. E non è solo una questione di classifica. Bonucci – agli italiani – è noto per la propria capacità di “spostare gli equilibri”. Per il momento ha spostato soltanto l’umore dei tifosi: i supporter giallorossi non sembrano essere affatto contenti di questa scelta. Mourinho avrebbe chiesto un difensore di spessore per far fronte all’emergenza nel reparto arretrato, viste le assenze di Smalling, Kumbulla e Mancini.

Bonucci verso la Roma, no secco dei tifosi

Nessuno, però, si aspettava una scelta del genere. Anche perchè i rapporti fra Bonucci e la piazza romana non sono mai stati – sul piano della sportività e delle prestazioni – proprio idilliaci. Le dichiarazioni del calciatore, insieme a qualche frecciata di Mourinho in passato, hanno creato non poche frizioni. Ora, però, è un’altra storia: 6 mesi a 2,5 milioni per cambiare tutto. O almeno provarci.

I tifosi, però, non hanno alcuna intenzione di aggiustare il tiro: il calciatore – che durante le feste ha messo uno scatto di famiglia – è stato bersagliato di commenti su Instagram. Non proprio felici. Se è vero che a Natale sono tutti più buoni, dalle parti di Trigoria non deve essere arrivato l’invito: il clima è a dir poco teso. L’ex difensore bianconero è pronto a vivere la sua nuova avventura, ma lo spirito di questa parentesi – per l’ambiente romano – è tutt’altro che condiviso.