Calcio: il girone di ritorno per il campionato di serie A

I sedicesimi di finale di Europa League hanno decretato l’eliminazione di due squadre italiane su tre. Mentre l’Atalanta di Gianpiero Gasperini ha superato agilmente l’Olympiakos, Napoli e Lazio si sono dovute arrendere contro Barcellona e Porto, avversarie di livello superiore e non a caso entrambe provenienti dalla Champions League. Tra le due quella che ha certamente più impressionato è stato il Barcellona di Xavi, con la formazione catalana è apparsa molto diversa rispetto a quella squadra che avevamo visto durante il girone di Champions League. Anche il Porto di Conceicao si conferma squadra anti italiane, dato che durante la passata edizione di Champions aveva eliminato proprio la Juventus di Andrea Pirlo nel doppio confronto degli ottavi di finale.

Per il Napoli di Luciano Spalletti ora bisogna subito tornare a pensare al campionato, visto che la formazione azzurra è ancora in gara per il titolo, anche se al momento Milan e Inter appaiono più competitive e con una rosa meno falcidiata da infortuni rispetto a quella guidata dal tecnico toscano. Il Milan di Pioli dopo un avvio complicato del girone d’andata sta trovando continuità di gioco e di risultati, ma la lotta a tre vede al momento Inter e Napoli ancora in gara. Lo stesso discorso può dirsi per l’Inter di Simone Inzaghi, che ha poche possibilità di superare il turno in Champions contro il Liverpool di Klopp. Il campionato di serie A non è solo una questione di lotta per lo scudetto, come abbiamo visto durante le ultime gare infatti qualcosa si muove anche in termini di classifica che interessa la lotta salvezza. La sfida per la zona bassa di classifica vede coinvolte formazioni come la Salernitana di Davide Nicola su tutte, ma anche lo stesso Genoa, il Cagliari, il Venezia, l’Udinese, mentre non hanno ancora ottenuto una classifica sicura squadre come Spezia e Sampdoria.

Per il momento invece la lotta salvezza non coinvolge direttamente l’Empoli e il Bologna. Tuttavia i turni di campionato sono davvero tanti e bisogna vedere quali saranno le dinamiche da questo momento in poi per la zona salvezza. Piuttosto interessante anche la lotta per il quarto posto, quello che porta alla prossima edizione di Champions League, con la Juventus di Allegri più quotata, ma che deve guardarsi dagli assalti di Atalanta, Lazio, Fiorentina e Roma. Per la Roma una stagione di alti e bassi, che forse ha tradito un po’ le aspettative, dato che sulla panchina dei giallorossi siede un tecnico di blasone come il portoghese José Mourinho.

La rivelazione della stagione è sicuramente la Fiorentina di Italiano, anche se durante il girone d’andata anche l’Empoli di Andreazzoli ha fatto vedere buone cose. Un campionato piuttosto equilibrato dove ci sono stati già importanti momenti per quanto riguarda le scommesse Italia in termini di pronostici e quote bookmakers.La stagione è ancora lunga ma è difficile che la Roma possa insidiare il quarto posto che attualmente si contendono Juventus e Atalanta. Sta facendo piuttosto bene, soprattutto se si considera il piazzamento della stagione precedente, la Fiorentina di Vincenzo Italiano, nonostante il club della Viola abbia dovuto rinunciare alle reti di un bomber come Dusan Vlahovic, passato da poco alla Juventus. Basti dire che la Fiorentina lo scorso anno arrivò 13esima con 40 punti, mentre ora lotta per l’Europa con 42 punti ottenuti in 25 gare. Tra le squadre che hanno migliorato il loro piazzamento provvisorio troviamo anche lo stesso Torino di Ivan Juric, attualmente decimo a pari punti con il sorprendente Sassuolo di Alessio Dionisi. Questo è il punto della situazione per uno dei campionati più equilibrati e sulla carta combattuti a cui abbiamo assistito durante questi anni di dominio da parte della Juventus di Andrea Agnelli.