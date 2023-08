Calciomercato Roma, giallorossi avviano i contatti per Lukaku

Si accende il calciomercato della Roma. Dopo l’arrivo dell’iraniano Sardar Azmoun, la società giallorossa avrebbe aperto ufficialmente i contatti per arrivare a Romelu Lukaku. L’attaccante belga risulta un pallino di José Mourinho nelle ultime settimane, soprattutto dopo il tramonto della pista che avrebbe portato nella Capitale lo spagnolo Álvaro Morata. I dirigenti della Roma, stamattina, avrebbero aperto ufficialmente una trattativa con il Chelsea.

Calciomercato Roma, giallorossi su Lukaku

È il top player che José Mourinho cercava, specialmente dove lo stop di Tammy Abraham per infortunio. I dirigenti giallorossi sarebbero stati visti a Londra, decisi a fare un nuovo regalo al mister portoghese per il reparto avanzato della squadra. La trattativa sembra aperta, soprattutto dopo i recenti sondaggi sull’attaccante belga: il giocatore sarebbe fuori dai progetti dei Blues, con la società inglese che cercherebbe il miglior affare per portarlo in uscita.

L’operazione Lukaku per i giallorossi

L’operazione non è semplice, eppure i giallorossi giocherebbero con il “vento a favore”. Il Chelsea cerca con un urgenza una sistemazione per il gigante belga, coscienti di come negli ultimi mesi sia tramontata la pista saudita, dell’Inter e soprattutto la Juventus. La Roma difficilmente pagherà la clausola dell’attaccante, soprattutto davanti a un giocatore che nella scorsa stagione nerazzurra non ha brillato. Più probabile un’opzione per prestito con diritto di riscatto, magari legato agli obiettivi raggiunti dal belga con l’ipotetica stagione in giallorosso.

Mourinho: “Sicuro arriverà qualche altra persona in attacco”

Pace fatta tra José Mourinho e la società guidata da Dan Friedkin. L’allenatore si era lamentato, la scorsa giornata, di come la rosa giallorossa fosse incompleta, mettendo a rischio il progetto dell’attuale stagione calcistica. Il mister portoghese, ai microfoni di Sky Sport ha detto: “Ho fiducia nell’operato dei dirigenti. Dovrebbe arrivare qualcuno nei prossimi giorni. Loro fanno il lavoro sul mercato, io invece alle sfide che dovrà affrontare la squadra”.