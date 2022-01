Calendario Coppa Italia 2022, date e orari delle partite dei quarti di finale

Ci siamo, è finalmente arrivata l’ufficialità e sono stati svelati i giorni in cui si disputeranno i prossimi incontri di Coppa Italia, validi per i quarti di finale. In quest’articolo troverete tutte le informazioni sulle date e gli orari delle partite, ma soprattutto su dove seguire in diretta i match per tifare la propria squadra del cuore.

Calendario Coppa Italia 2022: date e orari delle partite

Solo il Napoli agli ottavi di finale ha fallito e non ha superato il turno. Inter, Roma, Milan, Lazio, Atalanta, Fiorentina, Juventus e Sassuolo, invece, scenderanno di nuovo in campo per i quarti di finale di Coppa Italia con gare ‘secche’. Questo vuol dire che se si dovessero trovare in una situazione di parità, le squadre avrebbero i due tempi supplementari a disposizione, poi nel caso i rigori perché solo una squadra dovrà trionfare.

Dove vedere i quarti di finale di Coppa Italia e quando

Martedì 8 febbraio alle 21 sarà la volta di Inter Roma, mentre mercoledì 9 febbraio scenderanno in campo, sempre alle 21, i rossoneri contro i biancocelesti (Milan-Lazio). E ancora, giovedì 10 febbraio, questa volta alle 18, sarà il turno di Atalanta-Fiorentina, mentre lo stesso giorno alle 21 toccherà alla Juventus contro il Sassuolo. Tutte le partite, lo ricordiamo, verranno trasmesse in chiaro e in esclusiva sulle reti Mediaset. Quindi, o su Canale 5 o su Italia 1.