Calendario Olimpiadi 2022, programma di oggi 7 febbraio: orario gare dell’Italia e dove vederle in diretta tv e streaming

Samo giunti alla terza giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Oggi, lunedì 7 febbraio, vedremo nuove entusiasmanti gare dove si metteranno in gioco 32 atleti italiani. Le discipline che vedremo oggi saranno pattinaggio di figura, slittino, salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo, combinata nordica, snowboard, curling e speed skating.

Pechino 2022: dove vedere le Olimpiadi Invernali

E’ possibile vedere le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 in tv su Rai 2 e Rai Sport + HD. Per chi dovesse perdersi qualche gara o volesse semplicemente rivedere i momenti migliori delle olimpiadi può usufruire gratuitamente dello streaming su Rai Play. Le Olimpiadi Invernali saranno inoltre trasmesse in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player.

Olimpiadi Invernali Pechino 2022: Calendario e italiani in gara oggi, lunedì 7 febbraio

Programma 7 febbraio: notte

Ore 02.05, CURLING: sessione 13 doppio misto (Svizzera-Norvegia, Canada-Italia, USA-Gran Bretagna, Repubblica Ceca-Cina) – Italia (Stefania Constantini, Amos Mosaner)

Ore 02.15, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero coppie d’artistico team event

Ore 02.30, SCI ALPINO: prima manche gigante donne –Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni

Ore 02.30, FREESTYLE: qualificazione 1 big air donne – Silvia Bertagna

Ore 02.40, SKELETON: prove 1 e 2 singolo donne – Valentina Margaglio

Ore 03.15, FREESTYLE: qualificazione 2 big air donne – Silvia Bertagna

Ore 03.30, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero danza sul ghiaccio team event

Ore 04.00, FREESTYLE: qualificazione 3 big air donne – Silvia Bertagna

Ore 04.35, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero donne team event

Ore 05.00, SNOWBOARD: finale 1 slopestyle uomini – Emiliano Lauzi

Ore 05.00, SCI ALPINO: discesa libera uomini – Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris

Ore 05.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: ROC-Canada, Girone A donne

Ore 05.25, SKELETON: prove 1 e 2 singolo uomini – Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

Ore 05.27, SNOWBOARD: finale 2 slopestyle uomini – Emiliano Lauzi

Ore 05.54, SNOWBOARD: finale 3 slopestyle uomini – Emiliano Lauzi

Programma 7 febbraio: mattina

Ore 06.30, FREESTYLE: qualificazione 1 big air uomini – Leonardo Donaggio

Ore 07.15, FREESTYLE: qualificazione 2 big air uomini – Leonardo Donaggio

Ore 07.30, COMBINATA NORDICA: allenamento 2 Gundersen trampolino piccolo / 10 km –Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

Ore 07.30, SCI ALPINO: seconda manche gigante donne – ev. Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni

Ore 08.00, FREESTYLE: qualificazione 3 big air uomini – Leonardo Donaggio

Ore 09.00, SLITTINO: prova 3 doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

Ore 09.30, SPEED SKATING: 1500 metri donne – Francesca Lollobrigida

Ore 09.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Danimarca-Repubblica Ceca, Girone B donne

Ore 10.00, BIATHLON: 15 km individuale donne – Michela Carrara, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

Ore 10.20, SLITTINO: prova 4 doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

Ore 11.30, SALTO CON GLI SCI: trial round per competizione a squadre miste

Ore 12.30, SHORT TRACK: quarti di finale 500 metri donne – Arianna Fontana, Arianna Valcepina, Martina Valcepina

Ore 12.44, SHORT TRACK: quarti di finale 1000 metri uomini – Pietro Sighel

Ore 12.45, SALTO CON GLI SCI: prima manche gara a squadre miste

Ore 12.50, SLITTINO: prima manche singolo donne – Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler

Programma 7 febbraio: pomeriggio

Ore 13.05, CURLING: semifinali doppio misto – Italia (Stefania Constantini, Amos Mosaner) (avversaria da definire)

Ore 13.13, SHORT TRACK: semifinali 500 metri donne – ev. Arianna Fontana, Arianna Valcepina, Martina Valcepina

Ore 13.20, SHORT TRACK: semifinali 1000 metri uomini – ev. Pietro Sighel

Ore 13.46, SHORT TRACK: finale 500 metri donne – ev. Arianna Fontana, Arianna Valcepina, Martina Valcepina

Ore 13.51, SALTO CON GLI SCI: seconda manche gara a squadre miste

Ore 13.58, SHORT TRACK: finale 1000 metri uomini – ev. Pietro Sighel

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Cina-Svezia, Girone B donne

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Svizzera-Finlandia, Girone A donne

Ore 14.30, SLITTINO: seconda manche singolo donne – Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler.