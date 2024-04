Campionati Italiani Schoolboy Junior Chianciano Terme 2024: 10 ori per il Lazio

Chianciano, conclusi i campionati italiani di boxe per le categorie junior e schoolboys, ottima affermazione del Lazio che porta a casa ben 10 titoli.

.

Si sono conclusi ieri i campionati Italiani di pugilato per le categorie giovanili “Schoolboys” e “Junior”. La kermesse, svoltasi dal 18 al 21 Aprile, ha visto un ottima affermazione del Lazio con ben 10 ori (6 nella categoria school e 4 junior). Menzione speciale per le scuderie “Setteville Nord” del maestro Giuseppe Fiori, con l’oro dell’atleta Cesare Spaziani e l’argento di Lorenzo Panetta e per la “Latina boxe” del maestro Mirko Turrin, con gli ori di Mattia Turrin e Riccardo Papa, che hanno tenuto alti i colori del Lazio nelle diverse categorie di peso. Numerose anche le medaglie per secondi e terzi classificati della nostra regione, spesso frutto di incontri che hanno visto affrontarsi atleti corregionali, tra i quali spicca il bronzo di Simone Beldimar del team Paglietta, sopraggiunto al termine di un incontro dagli esiti incerti fino al gong finale. Qui tutti i vincitori.