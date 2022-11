Chi ha vinto la mezza maratona di Roma? I risultati della Rome 21km, la classifica

Si è conclusa da pochi minuti la mezza maratona di Roma, meglio nota come Rome 21K – Ford Mustang Mach-E. E ora c’è già il vincitore. Questa mattina, infatti, la kermesse ha preso il via alle 8 e 30 da Piazza della Bocca della Verità e ha attraversato tutto il centro storico, da Via di Porta Castello con vista di Piazza San Pietro, ai Lungotevere, Piazza Augusto Imperatore, Piazza di Spagna, Via del Corso fino al ritorno sotto l’arco di partenza. Dove è stato decretato il trionfatore. Ecco chi è, la classifica.

Celestin Dikumana è il vincitore della Rome 21k

Si chiama Celestin Dikumana il vincitore di oggi della mezza maratona di Roma. Il burundiano di 20 anni ha tagliato il traguardo dopo 1h02’56” ed è andato a battere Freedom Amaniel (1h04’28”) e Umberto Persi (1h10’07”). Al secondo posto, invece, l’eritreo Freedom Amaniel, che ha vinto la Roma Urbs Mundi. Al terzo l’alfiere dell’AT Running, Umberto Persi.

La gara femminile

Per la gara femminile, invece, al primo posto l’atleta ruandese Clementine Mukandanga (1h10’3”). Seconda la 28enne romana Sveva Fascetti, mentre al terzo posto Burcin Sonmez Ayse.

(In foto Sveva Fascetti)

Sui 10 km, invece, si sono imposti Tito Marteddu in 31’51” e Alessia Tuccitto in 35’46”.