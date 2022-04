Come è morto Emiliano Mascetti, è stato dirigente della Roma: la malattia

Lutto nel mondo del calcio, nell’Hellas Verona (e non solo). Dopo una lunga malattia ieri sera è morto Emiliano Mascetti, meglio conosciuto come ‘Ciccio’. Si è spento a 79 anni e sono tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza, ricordi commossi quelli della sua squadra.

“Il Presidente Setti e tutto l’HVFC piangono la scomparsa della Leggenda gialloblù Emiliano ‘Ciccio’ Mascetti, dapprima bandiera sul campo e poi Direttore Sportivo dello Scudetto. Un abbraccio colmo di affetto e commozione al figlio Matteo e a tutta la famiglia” – si legge in un tweet.

Chi era Emiliano Mascetti

Emiliano Mascetti è nato a Como l’11 marzo del 1943 e si è spento nella notte a Verona. È stato un famoso calciatore e dirigente sportivo. Calcisticamente è nato nel Como, poi è stato ceduto al Pisa e ha costruito una carriera di ben 11 anni nel Verona, con cui ha ottenuto la promozione in massima serie. Squadra con la quale ha stabilito il record di presenze in Serie A, detenendo per oltre 3 decessi il primato di reti in massima categoria, superato solo nel 2015 da Luca Toni.

L’esperienza da dirigente

Dopo aver abbandonato il calcio, ma solo come giocatore, Mascetti si è dedicato alla dirigenza sportiva, sempre nel Verona. Dal 1996 al 2002, inoltre, ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo all’Atalanta, poi ha collaborato con la Sampdoria.

Direttore sportivo alla Roma

Verona sì, ma anche l’esperienza da direttore sportivo nella Roma all’epoca di Dino Viola. Per i giallorossi ha lavorato per ben 8 anni, otto campionati, dal 1988 al 1996: ha vinto con loro una Coppia Italia e ha portato la compagine capitolina in finale di Coppa UEFA.