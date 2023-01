Come scommettere sulla Saudi Pro League? Queste sono le squadre più promettenti di questa stagione

La notizia che Cristiano Ronaldo sarebbe partito per una squadra saudita ha colto molti di sorpresa ed è stata colta sotto diversi punti di vista anche dai tifosi del giocatore. Mentre alcuni hanno annunciato la fine della sua carriera, altri hanno iniziato a prestare maggiore attenzione alle squadre saudite. Non solo, è anche noto che alcune squadre del campionato saudita cercano un’altra stella riconosciuta a livello internazionale, nientemeno che Lionel Messi.

Ecco perché vale la pena chiedersi se non è che il campionato saudita stia cercando di acquisire rilevanza nella FIFA e tra gli spettatori di tutto il mondo. In particolare, la stella Cristiano Ronaldo è finita in Al-Nassr, considerata la migliore squadra di questo campionato, e quella che chiunque cerca la scommessa sicura senza esitazione. Anche se ci sono anche altre opzioni che potrebbero regalare sorprese in qualsiasi partita del campionato.

Le migliori squadre della Saudi Pro League

Secondo il portale Transfermarkt, attualmente Al-Nassr, la nuova squadra di Cristiano Ronaldo, è la scommessa sicura per eccellenza, occupando attualmente il primo posto in campionato. Questo è seguito da Al-Hilal e questi da Al-Shabab. Le tre squadre attualmente prime in campionato e che storicamente sono state considerate le migliori.

In Arabia Saudita esiste attualmente una raccolta di giocatori internazionali a cui sono stati offerti contratti molto importanti, nonostante il loro livello di esposizione non sia stato il più importante, sono considerati abbastanza ben pagati. Nonostante siano in quarta e quinta posizione, altre squadre di questo campionato su cui solitamente si scommettono molti soldi sono Al-Hilal e Taawon. Infatti, diversi bookmaker negli EAU hanno segnalato un aumento delle iscrizioni di nuovi utenti dopo l'arrivo di Cristiano in campionato.

Gli handicap più importanti della Saudi Pro League

Naturalmente, una parte importante delle scommesse è sapere quali sono gli Handicap più attraenti: un Handicap è una scommessa vantaggiosa, che viene generalmente utilizzata quando si vuole scommettere su una squadra che ha un’alta probabilità di perdere. In sostanza, scommettendo con questa modalità, alla squadra che eventualmente perde verrà assegnato un numero di punti extra rispetto alla possibile squadra vincente. Questo ti darà un vantaggio quando scommetti.

In questo caso, gli handicap più importanti nel campionato saudita sono le squadre nelle posizioni inferiori in questa stagione, anche se molti preferirebbero concentrare le proprie scommesse sui primi posti, scommettendo su squadre con probabilità di perdere, essendo più rischiose, danno premi migliori . L’Abha, l’Al-Fateh e il Damac sono Handicap importanti per questa stagione, poiché possono sorprendere. Il campionato saudita sta attualmente scommettendo su acquisti potenti di giocatori che erano in precedenza in Europa per migliorare le classifiche dei loro club, oltre a mostrarsi di più al mondo attraverso i grandi nomi che arrivano da loro. Ecco perché oggi molte persone sono disposte a scommettere sulle squadre che lo compongono.

Va notato che ogni volta che effettui una scommessa devi essere chiaro sulle previsioni che i professionisti fanno sulle partite, oltre alle statistiche e alle prestazioni precedenti di ciascuna delle squadre che vi partecipano, in modo che la tua scommessa ha più possibilità di successo.