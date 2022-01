Come sta Federico Chiesa dopo l’infortunio: cosa è successo all’Olimpico, le ultime news

Brutte notizie per la Juventus e per Federico Chiesa, il giovane centrocampista e attaccante bianconero che ieri, durante la partita contro la Roma allo Stadio Olimpico, ha dovuto fare i conti con un infortunio. Tra l’apprensione di tutti i tifosi, che certo non avrebbe voluto vedere fuori dal campo un calciatore così brillante, apprezzato per la sua grinta e il suo spirito di sacrificio.

Come sta Federico Chiesa?

Come sta Federico Chiesa dopo l’infortunio di ieri sera? Se lo chiedono in tantissimi, ma ci ha pensato la sua squadra, la Juventus, a fare chiarezza con un comunicato ufficiale diffuso sui social. “Nel corso della partita di ieri Federico Chiesa – spiegano – ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”. E, purtroppo, almeno per un po’ la stagione calcistica per Chiesa finisce qui, con la speranza che si riprenda presto e torni a giocare.