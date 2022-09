Come sta il pilota della Williams Alexander Albon? Le sue condizioni di salute dopo l’intervento a Monza

Sta meglio e oggi dovrebbe lasciare l’ospedale di Monza il pilota della Formula 1 della Williams, Alexander Albon, che sabato scorso è stato ricoverato per delle complicanze dopo un’appendicectomia. Ieri il ragazzo è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto e ora il suo obiettivo è solo uno: riprendersi, mettersi in forma e prepararsi per il prossimo Gran Premio, che è previsto il 2 ottobre a Singapore.

Cosa è successo ad Alexander Albon

Sabato mattina il pilota ha avuto un attacco di appendicite, prima della terza sessione delle prove libere del GP di Monza. È stato subito soccorso, portato in ospedale e operatore, ma dopo l’intervento sono sopraggiunte le complicazioni. O meglio, il giovane ha dovuto fare i conti con un’insufficienza respiratoria legata agli effetti dell’anestesia. Da qui, quindi, la decisione di intubarlo e di tenerlo sotto controllo in terapia intensiva. Ieri, fortunatamente, le sue condizioni sono migliorate e ora il pilota, che non ha potuto gareggiare in Italia, è pronto per il prossimo GP.