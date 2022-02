Coppa Davis 2022, quando e dove vedere Italia-Slovacchia in diretta tv e streaming

Sta per tornare il momento tanto atteso dai fan, quello della Coppa Davis 2022 con il turno preliminare tra Italia-Slovacchia. Chi vincerà si qualificherà alla fase finale della Davis Cup e gareggerà con altre 16 nazioni. Ma quando ci sarà Italia-Slovacchia? A che ora e dove vedere la diretta tv e streaming?

Coppa Davis 2022: dove e quando vedere Italia-Slovacchia

Il turno preliminare Italia-Slovacchia di Coppa Davis 2022 è in programma tra venerdì 4 e sabato 5 marzo. E sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre. Attualmente non sono ancora resi noti gli orari dei vari incontri, ma sappiamo che in vista della sfida contro la Slovacchia il capitano della nazionale italiana Filippo Volandi ha convocato Jannick Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli.

Dove vedere Italia-Slovacchia della Coppia Davis 2022

In streaming Italia-Slovacchia si potrà seguire gratis sul sito supertennis.tv: basterà solo registrarsi con l’account e con pochi e semplici click si potranno vedere gli incontri della nazionale italiana.